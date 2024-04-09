長者XBB第2劑今開打 滿嬌姨挽袖接種第七劑新冠疫苗
新冠疫情威脅尚未遠離，衛福部疾管署今日開放高風險族群施打第二劑XBB新冠疫苗，包含65歲以上長者、55至64歲原住民、6個月以上有免疫不全以及免疫力低下民眾等三類民眾，只要與前一劑間隔3個月即可接種。衛福部次長周志浩表示，過去曾感染或打過原始株或雙價疫苗的人，對新的變異株已沒有效力，因此必須接種新一劑疫苗以對抗不斷變異的病毒株。
疾管署今日舉辦「65歲以上新冠疫苗再加1，防護不過期」XBB疫苗第2劑開打記者會，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎、防疫大使王滿嬌、疾管署副署長曾淑慧、羅一鈞都出席活動，其中王滿嬌更挽袖現場接種第七劑新冠疫苗。
周志浩說，新冠疫情雖然有下降趨勢，但併發症及死亡風險仍持續，國內本土併發症及死亡個案有9成以上未接種XBB疫苗，65歲以上長者也占併發症及死亡個案的6成和9成。目前並沒有設定目標接種數量，希望越多民眾接種越好。羅一鈞也說，各縣市有在規劃催種計畫，例如先前推出的衛教品，不排除再次推出。
李秉穎表示，新冠屬於RNA病毒會不斷變異，當初就曾α、β來命名恐怕一下就不夠用了，後來變異株命名也變Omicron中的XBB、JN.1等，都顯現新冠病毒變異迅速。因此建議高危險族群只要第一劑XBB疫苗與第二劑接種時間，間隔至少12週（84天）就可以儘速接種，並且可與第1劑不同廠牌。
李秉穎表示，符合接種資格的對象囊括滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下患者，包括目前正進行或 1 年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、器官移植患者／幹細胞移植患者、中度／嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、HIV感染患者、正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化療或放療者、其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下者，都可儘速接種。
疾管署說明，提醒符合資格民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，並請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，可於接種前評估時，用於說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言