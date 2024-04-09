長者XBB第2劑今開打 滿嬌姨挽袖接種第七劑新冠疫苗

新冠疫情威脅尚未遠離，衛福部疾管署今日開放高風險族群施打第二劑XBB新冠疫苗，包含65歲以上長者、55至64歲原住民、6個月以上有免疫不全以及免疫力低下民眾等三類民眾，只要與前一劑間隔3個月即可接種。衛福部次長周志浩表示，過去曾感染或打過原始株或雙價疫苗的人，對新的變異株已沒有效力，因此必須接種新一劑疫苗以對抗不斷變異的病毒株。

疾管署今日舉辦「65歲以上新冠疫苗再加1，防護不過期」XBB疫苗第2劑開打記者會，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎、防疫大使王滿嬌、疾管署副署長曾淑慧、羅一鈞都出席活動，其中王滿嬌更挽袖現場接種第七劑新冠疫苗。

周志浩說，新冠疫情雖然有下降趨勢，但併發症及死亡風險仍持續，國內本土併發症及死亡個案有9成以上未接種XBB疫苗，65歲以上長者也占併發症及死亡個案的6成和9成。目前並沒有設定目標接種數量，希望越多民眾接種越好。羅一鈞也說，各縣市有在規劃催種計畫，例如先前推出的衛教品，不排除再次推出。

李秉穎表示，新冠屬於RNA病毒會不斷變異，當初就曾α、β來命名恐怕一下就不夠用了，後來變異株命名也變Omicron中的XBB、JN.1等，都顯現新冠病毒變異迅速。因此建議高危險族群只要第一劑XBB疫苗與第二劑接種時間，間隔至少12週（84天）就可以儘速接種，並且可與第1劑不同廠牌。

李秉穎表示，符合接種資格的對象囊括滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下患者，包括目前正進行或 1 年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、器官移植患者／幹細胞移植患者、中度／嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、HIV感染患者、正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化療或放療者、其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下者，都可儘速接種。