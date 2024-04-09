芥菜種會啟動花蓮強震災後復原行動 建置三福助人網

災後重建刻不容緩，4月3日大地震造成花蓮多處倒塌及嚴重災情，基督教芥菜種會宣布啟動花蓮地震災後復原計畫，號召社會大眾共同參與花蓮重建之路。芥菜種會連結教會、學校及在地組織，建立社區支持網絡「三福助人網」，提供受災家庭房屋修繕、心靈重建等。

芥菜種會表示，此次服務地震災民已逾800人次，投入超過200人次的人力，深入花蓮市、秀林村、吉安鄉和和平村等地，關懷受災家庭。地震發生至今第7天，隨著臨時避難所陸續結束服務，花蓮習藝所持續提供受災家庭及長者的短期安置照顧，讓災民每天都有現煮的桌菜熱食。

參與廚務的君君（化名），是芥菜種會認養童的母親，一家人幸運躲過地震災難，她帶著孩子加入花蓮習藝所的服務團隊，一起為災民預備溫飽，展現了從受助者轉變為助人者的精神。

芥菜種會社工連日訪視，受災戶大量生活必需品因地震損壞，包括電視、冰箱、微波爐、電子鍋、飲水機、瓦斯爐、抽油煙機、熱水器、書桌椅和床組（床架、床墊）等，都急需社會大眾的支持，共同度過這段災後重建的過程。估計除了全台含花蓮等受災地區的災後家園恢復所需經費3600萬，還有各地生活急難救助需求500萬，物資方面亦有飲水機、冰箱等民生家電和學用品的需要。

芥菜種會執行長李肇家表示，芥菜種會建立「三福助人網」，以福音、扶助和扶立的助人方式傳遞愛，災民安置只是第一步，受災居民的心靈恢復同樣重要。因此芥菜種會在習藝所規劃災後心靈關懷服務以照顧災民心情，包括舉辦兒童積木災後心靈重建營、連結在地教會詩班及敬拜團唱詩，以及提供心理諮商等，讓災後受創的心靈重新找回力量。

「兒童積木災後心靈重建營」預計4月13日週六下午1時30分至4時30分在習藝所舉行，透過積木創作，引導兒童理解地震所帶來的情緒反應，並提供適切的情緒支持。此外，習藝所內的教堂全天候開放，除了為有需要的民眾提供一個安靜的空間之外，也安排在地教會的敬拜團和詩班唱詩，希望能為當地居民帶來溫暖與希望。芥菜種會也連結靈糧神學院牧靈諮商所及玉山神學院，將於4月10日至12日為災區居民提供心理支持與調適，幫助受災者宣洩悲傷情緒及心理壓力。

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