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第二屆「全家永續創新大賞」開跑！即日起至5/3徵件　金牌獎獨得獎金10萬元

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
第二屆「全家永續創新大賞」即日起至5月3日開放徵件，歡迎有志推動永續解方的單位、年滿18歲以上青年組隊報名，有機會獲得最高金牌獎金10萬元。圖／全家便利商店提供
第二屆「全家永續創新大賞」即日起至5月3日開放徵件，歡迎有志推動永續解方的單位、年滿18歲以上青年組隊報名，有機會獲得最高金牌獎金10萬元。圖／全家便利商店提供

永續生活已成為日常，踏入全家便利商店，可借用循環杯、歸還循環包材，還可買到鮮乳坊的公平交易鮮奶，全家便利商店身為最貼近民眾日常的生活場域，擁有超過4,200間店舖、1,750萬會員，除了提供便利和優質的商品與服務，也持續將友善環境與社會的理念導入營運之中，提供消費者更永續的選擇。繼去年推出首屆全家永續創新大賞，吸引超過百個永續創新團隊參賽，今（4月9日）再宣布第二屆「全家永續創新大賞」徵件活動開跑，入選團隊即有機會於113年下半年與「全家」展開測試合作；提案決選成績優異的團隊，更有機會獲得獎金，包含金牌獎10萬元、銀牌獎5萬元、銅牌獎3萬元，實作測試期間亦提供「全家」店舖及廣宣資源及相關測試費。

「全家」看見越來越多社會／新創企業、NPO、學生推動永續行動，期許能將全台4,200店化作串連「公平共好產銷生態圈」的起始點，攜手更多社會創新團隊創造永續生活場景的更多可能，自2023年起，「全家」發起「全家永續創新大賞」提案競賽，邀請與社會創新推動者共創可持續的永續模式，從小規模1～3家店開始測試，期許能將永續IDEA逐步發展成全台4,200家店的規模。

「最難能可貴也最挑戰的就是『進到店舖去做實際的實驗』，讓你的計劃在第一線接觸到消費者，很快就能看到實際成效。」首屆決選測試團隊之一「蘆葦女力」為關注女性就業議題的社福團體，透過在「全家」FamiSuper店策展，具象化商品製造過程的社會和環境意義，讓消費者從日常採買就能了解社會議題，甚至在購買精美商品的同時，進入社會共好的循環。

「馳綠國際」曾獲無數國內外永續與設計獎項，首屆競賽與「全家」合作推出全台第一雙在地咖啡渣全循環運動襪，以玉山稜線作為襪身設計，傳達齊導對土地的關懷與深情，除了兼具機能性與質感，5%收益也捐至「看見‧齊柏林基金會」投入環境教育中，他鼓勵社創團隊「洞察問題，然後去用我們的想像力、技術去找到解決方案，從『全家』這樣的通路中找到一個著力點，勇敢一點！」

「從我們實驗的數據結果下，有好多很有理念的人默默的追蹤這個計劃。」另一去年測試團隊「甘樂文創」深耕地方多年，過去因定期淨溪發現塑膠袋、廢棄舊衣汙染水域，便將舊衣回收製成購物袋，也將此IDEA作為與「全家」共同推動社會實驗，經過當地店舖的店長會議溝通對焦，回饋調整後來共同推動，在門店中展示舊衣製成的「循環購物袋」，並建置易操作的線上租借機制，讓消費者在忘記攜帶購物袋時，除了購買塑膠袋，擁有對環境更友善的選擇，後續更在店舖舉行親子共同DIY製作舊衣衫環保袋小小店長課程，深入扎根環境教育。

2024年「全家永續創新大賞」徵件已啟動招募，只要提案主題與聯合國永續發展目標（SDGs）相關，且能直接或轉化運用在便利商店及相關利害關係人，尤其是咖啡渣／廚餘或其他廢棄物解方、即期品處理、循環經濟、社區關懷等面向（但不限於上述範疇），都可將實踐永續的創意解決方案（包括：技術、服務流程／社會設計或產品創新等）報名投件。

第二屆「全家永續創新大賞」徵件活動自即日起至5月3日止，歡迎有志推動永續解方的單位、年滿18歲以上青年組隊報名。初選只要2頁書面說明即完成投件，預計6月中旬以現場提報方式決選，入選團隊即有機會於今年下半年與「全家」展開測試合作；提案賽決選成績優異的團隊，更有機會獲得獎金，包含金牌獎10萬元、銀牌獎5萬元、銅牌獎3萬元，實作測試期間亦提供「全家」店舖及廣宣資源及相關測試費。更多「全家永續創新大賞」詳細資訊請至徵件網站（網址：https://nevent.family.com.tw/FMSIAward / ）查詢。

團隊 消費者

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