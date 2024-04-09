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國際口腔學專家謝天渝曝 「這些牙」與性功能有關！

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
口腔癌專家謝天渝醫師指牙齒周遭的穴位，影響全身健康。記者王昭月／攝影
口腔癌專家謝天渝醫師指牙齒周遭的穴位，影響全身健康。記者王昭月／攝影

精專中醫醫理的國際口腔癌專家謝天渝醫師研究發現，牙齒的穴位經絡對應人體五臟六腑，男性牙口好不好，除影響健康，也關係到泌尿、生殖等性功能，應了俗諺「找女婿，要先看門牙」的說法，口腔健康不可輕忽。

40年前第1位主張嚼檳榔恐致癌而聞名的謝天渝，自小熱愛鑽研中醫，口腔外科專業外，也致力研究口腔經絡學。他發現牙齒周遭布滿經絡穴位，與全身五臟六腑密切相關，其中前牙穴位與肝、腎、脾有關，換言之就是和生殖、泌尿系統相關連。他指男人腎臟好不好，關乎泌尿系統健康，甚至關乎性功能，因此大家曾開玩笑，「要找女婿，就先檢查他的門牙牢不牢固，以免影響女性的性福」。

謝天渝將口腔經絡的研究，寫成「口腔經絡與身心健康」一書發表，內容巨細靡遺分析牙齒與身體個別的關係。更說，從牙舌的狀況不只能看出一個人的健康情形，也看得出性格，像刷牙時牙肉易流血，常發炎、紅腫，表示這個人做事不夠積極或較懶散。

另指第3大臼齒和心經有關， 如果容易蛀牙或發炎腫脹，會產生精神方面問題，而醫學研究報告指出，一定比例的偏頭痛、三叉神經痛或全身性疾病，都是因為口腔病灶引起，「口腔鄰近大腦、延髓、脊椎、腦幹等生命中樞，牙口不好的人，可能百病叢生」。

謝天渝說，口腔經絡的理論，傳承自數百年老中醫的心血結晶，人體的經絡系統像一張巨大的網，包括口腔、舌頭、上下唇、面頰黏膜，甚至每顆牙齒，都有特定的穴道和經絡。

研究發現，齒源性刺激與扁朓體和器官及組織系統的能量有關係，因此主張「8020」健齒觀念，即80歲的長者，如能保有20顆健康的牙齒，身體相對勇健。他建議民眾，平日潔淨雙手後，可刺激口腔內穴位經絡，或勤動舌頭，相對也能健腦。

謝天渝畢業於高雄牙醫學系，畢業後赴日本愛知大學進修口腔外科，取得齒學博士學位，先後又獲得美國自然醫學博士及中醫學博士。學成歸國後，發現南台灣吃檳榔人口眾多，轉而從事口腔癌研究，當過高醫大口腔衛生科學研究所首任所長，期間研究團隊對於嚼食檳榔與口腔癌方面的研究成果卓越，引起國際注目，曾登世界名醫錄。

口腔癌專家謝天渝醫師指牙口好不好，影響全身健康。記者王昭月／攝影
口腔癌專家謝天渝醫師指牙口好不好，影響全身健康。記者王昭月／攝影
口腔癌專家謝天渝醫師研究發現，牙齒的穴位經絡對應人體的五臟六腑。記者王昭月／攝影
口腔癌專家謝天渝醫師研究發現，牙齒的穴位經絡對應人體的五臟六腑。記者王昭月／攝影
口腔癌專家謝天渝醫師精專中醫醫理，他研究發現，牙齒的穴位經絡對應人體的五臟六腑，男性前牙好不好，也攸關性功能。記者王昭月／翻攝
口腔癌專家謝天渝醫師精專中醫醫理，他研究發現，牙齒的穴位經絡對應人體的五臟六腑，男性前牙好不好，也攸關性功能。記者王昭月／翻攝

中醫 牙齒 醫學

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