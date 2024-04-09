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徵求少年科學家 張昭鼎基金會「瑪麗居禮科學營」開始報名

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
2024「瑪麗居禮科學營」，選定「AI 人工智慧：前瞻與挑戰」為主題，7月5至8日在師大林口校區舉辦，活動報名至4月26日，有興趣的同學可上張昭鼎紀念基金會網站（https://reurl.cc/M4YzVW）了解。圖／張昭鼎紀念基金會提供
2024「瑪麗居禮科學營」，選定「AI 人工智慧：前瞻與挑戰」為主題，7月5至8日在師大林口校區舉辦，活動報名至4月26日，有興趣的同學可上張昭鼎紀念基金會網站（https://reurl.cc/M4YzVW）了解。圖／張昭鼎紀念基金會提供

「張昭鼎紀念基金會」為紀念張昭鼎教授成立，張昭鼎開創國內近代無機化學研究先河，更提升國內核子化學的水準，是走出實驗室的公共事務的行動者。張昭鼎紀念基金會每年舉辦「瑪麗居禮科學營」，4天3夜，全部免費，讓高中職學生參與實驗室實作課程，並安排科學家、企業家與學生面對面對談，引領開啟人生方向。

今年特別選定「AI 人工智慧：前瞻與挑戰」為主題，將於7月5至8日在師大林口校區舉辦，活動於即日起開始至4月26日接受報名，有興趣的同學可上張昭鼎紀念基金會官網（https://reurl.cc/M4YzVW）了解。

張昭鼎於1957年畢業於台大化學系，隨即考上清大原子科學研究所，後到德國取得博士學位，大學時代其經常和中研院士中李遠哲共同討論學術，以及如何用科學教育做為改造社會的可能性。1993年，張教授因氣喘突然離世，李遠哲為了完成摯友念茲在茲的科學教育，特別成立「張昭鼎紀念基金會」。

張昭鼎是開創研究的學者，但很多人不知道，他當年在清大化學系任教時，和清大數學系黃提源教授，是台灣第一次教授走出實驗室參與環保抗爭行動發起者。

張昭鼎豪爽敢言，認為知識分子對於社會改造有其不可推卸的責任，因此對於清華校內及社會上的公共事務都極為關心。他曾對學生說：「該說是的就說是，該說不的就說不，不管你面對的是誰。」這樣的態度，也具體反映在他從事的社會改革運動上。

1986年，某化工廠長期排放含惡臭廢氣，清大光復路正門到寶山路後門，從清大東院至新竹中學一帶，全是臭氣流竄區域。清大師生長期為惡氣所苦，經常得緊閉門窗、避免惡氣流入。附近居民多次向化工廠抗爭，清大多名教授也加入抗議行列，是台灣首起教授參與環保抗議的運動，參與地方社區事務的開始。

張昭鼎利用個人所學，分析化學物質對人體的影響，提供居住在北院的黃提源教授具體有力證據，揭發擴散到隆恩圳、9甲埔圳的汙水毒害土地的現況。黃提源跳出來批判某化工廠製造汙染、不按照環保程序，引起在地民眾的共鳴，甚至用水泥堵死工廠大門，斷他生產線。

張昭鼎、黃提源、李昭仁三位教授更輪流站上水源里靈安宮前的臺階，演講抗議化學公害，當時可說是極具突破性的活動，也促成隔年新竹公害防治協會成立。

抗議、衝突等激烈手段實不得已，因為政府遲遲不肯飭令化工廠停工，人民只好自力救濟。張昭鼎等人在主張憲法的保障下，人民至少應該要有一個安全的生活環境。經過一年多抗爭，終於促使工廠停工，這是環保運動的一次巨大成就。經此事件，也將清大與在地緊密結合。

張昭鼎除參與環保抗爭活動，對科學教育特別重視，參與「科學月刊」編輯與發行，也到全國各地舉辦「科學救國」、「全國科技會議」等活動。承此傳統，張昭鼎紀念基金會每年為高中職學生舉辦4天3夜全部免費「瑪麗居禮科學營」。

今年主題是「AI 人工智慧：前瞻與挑戰」為主題，於7月5至8日在師大林口校區舉辦，活動於4月8日開始至4月26日接受報名，有興趣的同學可上網了解。

●「瑪麗居禮科學營」報名網址：https://reurl.cc/M4YzVW

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