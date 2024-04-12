營養師點名避開3大蛋白質NG吃法 ，如何補充才對？「早餐喝豆漿」從早晨開啟活力有型的一天！

「早餐吃蛋白質超重要！」隨著健康意識抬頭，越來越多人了解在飲食中攝取適量的蛋白質，有助維持身體正常運作。然而，補充蛋白質可不是大口吃肉就可以，倘若「吃錯食物、吃錯順序、吃錯時間」，很可能會增加身體負擔！專業營養師趙函穎特別點名3大國人常見的蛋白質NG吃法，提醒大家聰明吃、不踩雷！

營養師建議避開3大蛋白質NG吃法，早餐喝豆漿有助於補充蛋白質。 圖／Gooday studio攝影

營養師建議避開3大蛋白質NG吃法，早餐喝豆漿有助於補充蛋白質。 圖／Gooday studio攝影

先吃肉、魚也NG？每餐蛋白質攝取量有上限？

趙函穎營養師指出，常見的3大蛋白質NG吃法包括：

1.吃錯食物：

以早餐來說，很多人喜歡吃豬排蛋餅、香雞蛋堡、鮪魚蛋吐司，雖然有吃進蛋白質，但同時吃下過多熱量、精緻澱粉和油脂，如果運動量不足，容易造成囤積。

2.吃錯順序：

很多人想要補充蛋白質，會優先挑選肉類、魚類、雞蛋等，但肉品以動物性脂肪為主，有較高的飽和脂肪，攝取過多容易增加負擔。根據國健署的指引，補充蛋白質的順序最好是「豆→魚→蛋→肉」，大豆和豆製品有豐富蛋白質，脂肪量較低，建議優先攝取。

補充蛋白質，很多人以為吃漢堡或優先吃肉就好，但攝取過多反而增加負擔。 圖／shutterstock

3.吃錯時間：

很多人太匆忙，早餐只吃麵包和咖啡，忽略蛋白質的攝取，到了午餐和晚餐才「補回來」。事實上，早餐是吸收營養最佳時間，這時候補充蛋白質能讓身體獲取更好的能量。同時，人體每餐能消化、運用的蛋白質有限，如果把蛋白質集中在午、晚餐吃，很可能會吸收不了而白白流失，建議把每日所需的蛋白質量平均分散到三餐，分次攝取、完整吸收，尤其要把握早餐黃金時段，吃進滿滿能量。

早餐喝統一陽光黃金豆豆漿 「黃金三角營養」一次吸收！

早餐如何快速、方便的補充蛋白質？趙函穎營養師建議，早餐可以優先喝一杯豆漿，豆漿有「黃金三角營養」包括：大豆蛋白、大豆異黃酮、大豆卵磷脂。相較於魚、肉類等動物性蛋白，大豆蛋白是植物性蛋白質，不僅營養價值高，可用於肌肉生長，同時對身體負擔較少。大豆異黃酮更是女性的「神隊友」，有助於養顏美容，打造好氣色。大豆卵磷脂則能幫助提升精神、思緒靈光，對日理萬機的上班族、需要認真學習的學生、樂齡族長輩都非常重要。

統一陽光黃金豆豆漿有「黃金三角營養」，包括大豆蛋白、大豆異黃酮、大豆卵磷脂。 圖／Gooday studio攝影

上班上學途中經過便利商店，順路買一瓶統一陽光豆漿，就是早餐補充蛋白質的好方法。統一陽光黃金豆豆漿使用非基改黃豆，不添加豆粉、香料、防腐劑，香醇濃郁又順口，用好喝的豆漿開啟活力有型的一天，補充活力也增強體力！

早餐喝統一陽光黃金豆豆漿，開啟活力有型的一天。 圖／Gooday studio攝影

統一陽光無加糖黑豆漿更是「喝的保養品」，黑豆被喻為「豆中之王」，除了有一般豆漿中的「黃金三角營養」，讓忙碌上班族不只輕鬆攝取蛋白質，還能補充鎂鐵鋅微量元素及總多酚等營養。濃郁滑順的豆漿伴隨青仁黑豆香氣，無加糖、輕負擔，為身心帶來從裡到外的滿足！早餐來一瓶統一陽光無加糖黑豆漿，搭配一顆地瓜或一份水果，就能喝出美顏好氣色！

統一陽光無加糖黑豆漿，除了有黃金三角營養，額外還有鎂鐵鋅微量元素及總多酚，讓上班族輕鬆攝取蛋白質，還能補充豐富營養。 圖／Gooday studio攝影

到郊外野餐、露營，想補充蛋白質但想喝常溫豆漿，統一陽光無加糖豆奶是方便的好選擇。成分單純只有黃豆和水，且100%無添加，喝得到豆奶的純粹風味，還獲得台灣首瓶通過A.A. Clean Label 驗證豆奶，以及全球純粹風味評鑑三星最高殊榮頂級美味的優質豆奶。家裡常備一箱統一陽光無加糖豆奶，讓長輩、小朋友方便拿取，隨時補充營養，一瓶就有8.5g蛋白質，是高CP值的健康應援物！

統一陽光無加糖豆奶，成分單純只有黃豆和水，且100%無添加，一瓶就有8.5g蛋白質。 圖／Gooday studio攝影

早餐就喝統一陽光豆漿，營養補充到位，讓身體快速充電！除了正確補充蛋白質，還要搭配適度運動，更能用於肌肉生長，不僅體力變好，氣色也變好，不管從哪個角度看都很有型！