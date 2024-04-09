健康你我他／護稀疏頭髮 盡量不戴帽

「我的青春小鳥一去不回來」，已年過半百的我，不只是青春回不來，連一頭如雲的鬢髮也離我遠去，常一洗完頭，排水孔就是一大把掉落的頭髮，讓人看了好心疼。

不管掃地或拖地，頭髮都是不缺席的「大咖」，住在男生宿舍的我，連「那可能是別人掉的」這樣說法都沒有機會，眼看著日漸稀疏的頭髮，怎能教人不擔心？

年輕時，我最自豪的就是一頭濃密烏黑的秀髮，也屢屢得到他人的讚美和羨慕，我則會打趣說「也只有頭髮能看而已」，這可不是謙虛，長相平庸的我，年輕時還真是個「背殺」。但是隨著年華老去，我這與生俱來的優勢也逐漸褪色，不僅頭髮不再烏黑亮麗，而且髮量日漸稀少，讓我不免有些擔憂，畢竟這可是我唯一能自豪的地方。

頭髮白了，可以染黑，頭髮少了該怎麼辦？有同事去植髮，除了所費不貲外，還有手術總是會有風險，所以這條植髮之路我就不考慮了，那我只能用安全的方式來盡量保住秀髮。

我曾經就診過，醫師說，不要因害怕掉髮而減少洗頭，並且盡量不要戴帽子，讓頭皮能夠好好呼吸；再來就是要慎選適合自己的洗髮精。我謹遵醫囑，就盡人事，其他的就交給老天爺去操心了。

到底這樣做有沒有效？我想盡力就好了，也許這是人一生都無法躲過的老化現象吧。