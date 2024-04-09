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食在營養／桑葚補血抗氧化 護心護眼防失智

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
桑葚營養價值高熱量低，適合減重的人食用。圖／123RF
桑葚營養價值高熱量低，適合減重的人食用。圖／123RF

桑葚季來囉！春天是桑葚盛產期，擁有酸甜好滋味的桑葚，營養價值高，小小一顆桑葚，富含花青素、維生素A、β胡蘿蔔素、維生素C、鐵、鈣、鉀等營養素，抗氧化力很強，具提升免疫力、抗老化、抗發炎、補血、避免骨質流失、保護心臟、美容養顏等作用，而且桑葚的熱量超低，100克僅32大卡，很適合減重的人食用。

早在兩千多年前，桑葚是皇帝御用的水果，被形容為「養心益智」的好水果。營養師劉怡里表示，桑葚富含維生素A、β胡蘿蔔素、菸鹼酸等植化素，多吃可讓心情愉快，又被稱為「抗憂鬱」水果。桑葚成熟後為紫紅色或紫黑色，屬於「紫色食物」，含有豐富花青素和多酚類，是有效抗氧化劑，可護血管、護眼、護心、抑制發炎，有助於預防失智症

目前市售有圓形及長條形的桑葚，前者酸甜多汁、後者汁少但甜度較高，兩種的營養素差不多。桑葚的熱量低，又富含膳食纖維，能幫助排宿便、改善便祕，很適合正在減肥的人直接當成水果吃。

桑葚是春季限定作物，產季短加上鮮果嬌嫩難保存，大多加工做成果醬、果汁、果乾或果醋等。劉怡里提醒，未成熟的桑葚含有鞣酸，容易過敏肚子不舒服，攝取太多會影響人體對鈣質、鐵質的吸收，所以，正在補充鐵劑、鈣片的人，最好跟桑葚分開食用。

劉怡里建議，應把握當季多吃鮮果，選購成熟度高的桑葚，也可拌入麵團自製麵包，或加進優格、沙拉、牛奶。另外，市售的桑葚加工品含有過多的糖分，可自製果醬延長保存期限，但記得減糖。泡成桑葚汁時，則可加些檸檬原汁開胃，補充維他命C。

失智症 水果 老化

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