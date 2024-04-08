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黃子佼持有兒少性影像 公益廣告下架

中央社／ 台北8日電
藝人黃子佼持兒少性影像，遭母校世新大學除名傑出校友，公益廣告也出現下架潮，不僅衛生福利部表態，多個公益團體也陸續刪除合作影片。圖／聯合報系資料照片
藝人黃子佼持兒少性影像，遭母校世新大學除名傑出校友，公益廣告也出現下架潮，不僅衛生福利部表態，多個公益團體也陸續刪除合作影片。圖／聯合報系資料照片

藝人黃子佼持兒少性影像，遭母校世新大學除名傑出校友，公益廣告也出現下架潮，不僅衛生福利部表態，多個公益團體也陸續刪除合作影片

黃子佼被控強制猥褻等罪，台灣台北地方檢察署偵辦後，查無客觀事證等，予不起訴，但檢方搜索時查獲黃子佼持有7個兒少性影像，緩起訴2年處分。

黃子佼被查獲涉持兒少性影像片掀輿論譁然，他曾多次參與衛福部活動，次長李麗芬日前表態，對兒少性剝削犯罪零容忍，不會再與黃子佼合作、過去合作影片也會全面下架。

黃子佼曾以來賓身分出席董氏基金會心理衛生中心影片。心理衛生中心執行副主任李麗亭告訴中央社記者，相關藝人合作影片合約都有限定肖像權使用期限，對於黃子佼公益合作影片會提前下架，不過目前尚未明確訂出下架時間。

台灣世界展望會曾邀請黃子佼為「紅包傳愛」活動代言，原本在臉書上的影片現已呈現「目前無法查看此內容」。展望會表示，黃子佼於2020年代言此活動，代言時效早已結束，因此相關影片素材也自網路下架。

兒福聯盟在2019年曾邀請黃子佼擔任橘絲帶兒保運動的愛心大使，另外，在兒盟25週年的活動影片中也曾邀黃子佼錄製祝福影片。兒盟表示，目前相關影片也都已經下架處理。

服務愛奇兒（身心障礙兒）家庭逾20年的天使心家族基金會，曾邀請黃子佼拍攝「心心相連 讓愛綻放」公益影片，盼幫助愛奇兒家庭喘息再出發。天使心家族基金會表示，與藝人合作案是屬於比較久之前的，目前內部正在進行調整規劃。

世新大學 影片

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