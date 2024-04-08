故宮建玻璃亭惹議 學者：恐成東施效顰

「故宮不應一味追逐國際博物館的玻璃設計，更應兼顧古典元素，否則恐成為東施效顰！」針對故宮修建計畫堅持興建玻璃亭，遭到外界批判是「去中化」，東華大學歷史系退休教授張璉受訪時指出，故宮是唯一不攙雜他國文物的博物館，新添設計應與故宮整體意象和諧為宜。

故宮博物院「修復與再利用」計畫在一年半前曾提出，要在正館大門前建玻璃入口亭及二樓咖啡館，並且搭建空橋，當時遭到文資局否決擱置。至今，故宮博物館北院再提計畫，堅持在主體建築外蓋玻璃入口亭。

故宮：絕無去中化

外界批評，故宮此舉是「去中化」的政治操作，故宮回應指出，本次修正方案已降低及縮小屋頂量體，其高度、寬度不遮蔽正館立面古典元素裝飾細部，降低對歷史建築本體影響，絕無外界所稱「去中化」情形。

國民黨立委洪孟楷就指出，故宮整建不需要搞神秘，尤其故宮有豐富的館藏，是國人共同的驕傲，因此修建過程，在加強原有結構之外，更應凸顯原有的特色，讓整體服務與形象提升，才是修建的重點。他說，但這次溝通的過程中，官方都是擠牙膏，不符合民眾期待，呼籲官方應充分溝通再做決定。

純粹收藏自身文明

針對羅浮宮與大英博物館都採用玻璃建築，故宮也應跟進現代化的玻璃建築的說法，東華大學前歷史系教授、前圖書館館長張璉8日投書報端表示，台灣地處亞熱帶，玻璃屋面對高溫豔陽，玻璃屋內受幅度效應，溫度升高熱氣散不掉，炎熱時期需要耗費大量能源在冷氣設備，應多深思。

她更指出，增設咖啡廳也不應成為改建的主題，雖然咖啡廳對參觀博物館的人而言也很重要，但整體規畫應另闢蹊徑，開發創意的同時也須兼顧美學，須與故宮整體意象和諧。張璉強調，國內不乏人才，奉勸文資局與故宮懸崖勒馬，不要急於一時，寧待更好方案

張璉表示，故宮博物院的藏品，是世上唯一收藏自身文明而不攙雜他國文物的博物館，不似四大博物館有泰半是掠奪他國的文物，是完整呈現歷史文化的世界級博物館。她呼籲，民眾應抱持保護世界文化遺產的胸襟，而不要被狹隘的意識型態綑綁。

恐淪為東施效顰

張璉接受本報採訪時補充說，故宮應設法換個角度去設計，再加入新的元素同時，同時兼顧古典風味，像是中國式建築也有很多新興的設計，「如果一味追求國際博物館的玻璃屋頂，其實非常缺乏創意，更有東施效顰的意味」。

她強調，應打破玻璃屋的迷思，並非玻璃建築才是合乎現代化做法，新添加的設計必須與故宮整體意象和諧，互相呼應，絕對不能出現「跳tone」的狀況，張璉舉例說，故宮新增的設計不應該蓋住「中山博物館」的字樣，也要考慮善用地下空間等。

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