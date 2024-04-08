〈蘑菇濃湯〉成超夯抖音兒歌 青峰爆黑幕籲：抵制毒菇

文／劉又瑋



台灣兒歌製作公司小啼大作去（2023）年12月推出首支創作〈蘑菇濃湯〉，洗腦旋律結合童趣歌詞造成爆紅，動畫MV在YouTube平台至今累積近400萬觀看次數。這首歌今年1月初次走紅時《網路溫度計DailyView》就已介紹。近日透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察關鍵領袖發現，歌曲已被短影音創作者編成手勢舞，在TikTok和IG吸引許多網友跟風挑戰，然而蘇打綠主唱吳青峰日前卻站出來揭露〈蘑菇濃湯〉製作公司的黑料，呼籲大家拒聽這首歌，一起抵制「毒菇」。

盧廣仲也跟唱〈蘑菇濃湯〉 抖音瑪利歐大跳「蘑菇蘑菇」

〈蘑菇濃湯〉製作公司陸續推出電音風格remix版、舞蹈教學英文版還有哄小孩睡覺的晚安曲版，搭配主題故事、互動遊戲擴大整個「蘑菇宇宙」，歌曲出圈之後連創作歌手盧廣仲也在3月22日的個人演唱會上，驚喜帶來一段自彈自唱〈蘑菇濃湯〉晚安曲，博得現場歌迷熱烈掌聲。英文補教名師徐薇和她的兒子江大成，也在自己IG發布真人採買版和料理版〈蘑菇濃湯〉MV，兩部影片分別累積186萬和208萬觀看次數，推高這首歌曝光度。

▲ 補教名師徐薇和她的兒子江大成翻拍〈蘑菇濃湯〉MV在IG吸引百萬人次觀看。

▲ 〈蘑菇濃湯〉3月開始成為最新的抖音手勢舞挑戰，搜尋關鍵字可以發現一排瑪利歐濾鏡的網友在跳這支舞。

image source: TikTok

青峰揭〈蘑菇濃湯〉黑幕 單日聲量衝至近期最高

觀察近3個月〈蘑菇濃湯〉網路聲量趨勢變化，發現總共累計7066筆聲量，1月16日因為電視新聞影片在臉書引起廣大迴響，單日累積448筆聲量，因為還沒掀起模仿風潮熱度沒有擴散，直到3月1日抖音平台開始流行，3月14日YouTuber黃氏兄弟參與手勢舞挑戰出現427筆聲量，知名插畫家鹿人3月26日自製〈蘑菇濃湯〉單日也累積545筆聲量，都讓這首歌變成網路話題，不過掀起熱議同時，關於這首歌製作公司的黑幕也逐漸引發討論。

3月29日蘇打綠主唱吳青峰在個人IG發布多則限動，提及他拒聽〈蘑菇濃湯〉這首歌的立場，也呼籲粉絲響應抵制，這時大多數網友才瞭解這首歌的製作公司負責人，正是和蘇打綠進行版權官司訴訟多年，讓他們被迫改名「魚丁糸」一段時間的前經紀人林暐哲。

青峰怒批他創作兒歌的動機只是覺得「小孩和家長的錢最好賺」，與公開宣稱想為台灣兒童做好聽的歌，這樣立意良善的初衷完全不同，青峰的發聲在30日登上各家新聞版面，讓〈蘑菇濃湯〉單日累積聲量達到1333筆，成為近3個月最高一日，他的揭露引起兩派網友討論，支持者認同他揭露這些的動機，反對者卻覺得不該帶有個人恩怨評論，還是要回歸音樂本質探討。



▲ 蘇打綠主唱吳青峰上月29日在IG發布多則限動揭露〈蘑菇濃湯〉製作公司的黑幕，呼籲大家抵制這首歌。

image source: IG／imqingfeng

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月02日至2024年03月31日。