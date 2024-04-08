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周三前全台濕北東涼 周四西半部烤蕃薯上看32度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
本周天氣兩階段變化，中央氣象署指出，今天至周三，全台偏濕，北部、東半部則濕涼；周四起，天氣回穩降雨轉少，逐日回溫留意高溫，西半部可能達32度。示意圖。圖／本報資料照片
本周天氣兩階段變化，中央氣象署指出，今天至周三，全台偏濕，北部、東半部則濕涼；周四起，天氣回穩降雨轉少，逐日回溫留意高溫，西半部可能達32度。示意圖。圖／本報資料照片

本周天氣兩階段變化，中央氣象署指出，今天至周三，全台偏濕，北部、東半部則濕涼；周四起，天氣回穩降雨轉少，逐日回溫留意高溫，西半部可能達32度，留意日夜溫差。此外，近期餘震頻繁，降雨所致土石鬆動仍有危險，非必要勿前往山區活動。

中央氣象署預報員官欣平表示，今、明兩天，鋒面通過，東北季風增強，水氣偏多，明天另有華南雲雨區東移影響；期間全台雲量均偏多，都有降雨可能，中部以北、東半部地區及南部山區局部短暫陣雨現象明顯，其他地區多雲偶有毛雨，整體雨勢以間歇降雨為主，並非瞬間猛烈降雨。

他說，周三各地雨勢減緩，雖持續受東北季風影響，但華南雲雨區影響減弱，以東半部地區及西半部山區降雨為主。

周四東北季風減弱，僅剩東半部地區及北部山區有雨。周六至下周一，東半部地區雖有降雨但日漸減少，西半部山區午後則有熱對流所致的局部短暫陣雨。

溫度方面，官欣平指出，今天至周三，冷空氣影響區域以北部、東半部為主，今晚宜蘭、花蓮低溫17至19度，其他地區20至23度；期間北部白天高溫20至24度，中南部28至30度，無太大影響僅早晚偏涼。

官欣平提醒，周四起，東北季風減弱後，各地明顯回溫，留意高溫，連北部都近30度，幾乎與中南部溫度差不多，整個西半部可達30度，甚至達32度，低溫則均超過20度。

此外，周六至下周一為回暖過程，金門、馬祖可能有低雲或霧，注意影響能見度。

低溫 東北季風 高溫

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