王品集團道歉了！深刻反省、歡迎各界監督改善行動

王品集團旗下嚮辣和初瓦捷運西門店日前發生食物中毒，根據台北市衛生局統計，至今（8日）上午10點為止，前後累計有56人陸續發生嘔吐、腹瀉症狀並至醫院就醫。王品集團今天下午發出致歉信，「王品集團對這一切表達最誠摯的歉意。」

王品集團在致歉信中指出，「早前我們曾經提出可能的汙染源，這個推論至今還沒有明確的科學證據支持，我們將深刻反省錯誤，因為，無論汙染源究竟是什麼，都讓我們的同仁，及相信王品集團的消費者受到傷害，我們感到歉疚和自責，我們沒有任何理由推諉責任。」

王品集團同時表示將承擔應有責任，「這次事件，顯示王品集團在衛生管理仍有不足，應該要戒慎恐懼、實事求是地確保消費者用餐環境的安全，來回應社會對我們的信任。感謝衛生單位、媒體和消費者指出我們工作上的缺失，王品集團將承擔應有責任。」