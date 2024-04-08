黃子佼是戀童癖？身心醫：得符合這幾項條件

藝人黃子佼被檢方查獲購買大量偷拍不雅片，其中包含以「未成年少女」為主角的影片，網路對黃子佼一片撻伐，並推測他是「戀童癖」。精神醫表示，戀童癖是需要經過精神鑑定後的診斷，屬於「特殊性偏好」，若維持半年以上，性發洩對象皆為兒童，便要注意。部分患者可能因為幼時曾遭到性侵，導致長大成為加害者，心理治療上可透過2方向著手。

開業精神科醫師楊聰財表示，戀物、虐待、受虐、偷窺或是戀童其實都屬於「特殊性偏好」的疾病診斷當中，尚未進行鑑別診斷時不能輕易對人冠上這些名詞；而鑑別診斷當中很重要的環節是「障礙」。

楊聰財指出，若要診斷為戀童癖，需要持續半年以上，都是以兒童做為性發洩對象，且造成生活上的困擾；但有時丈夫喜歡性虐待，妻子喜愛被性虐待，兩人在性事上相當契合，醫學上就不會鑑定為疾病，但若妻子無法忍受，「丈夫卻無法溝通」，這就會成為障礙的一項重要條件。

而戀童癖的特殊性偏好是如何導致，以及該如何治療？楊聰財表示，這類疾病通常得透過長期心理治療，一種是精神動力治療，著重於「過去、現在、未來」，像是有人是小時候曾被戀童癖性侵，長大後成為加害者；另一種則是認知行為療，一般人多是男歡女愛，但為何要找小孩子，針對患者的認知進行釐清，並給予其他方向，若要紓壓是否可以找人聊天、打球，性慾宣洩上與伴侶溝通。

而藥物治療上，以及民眾討論的「化學去勢」。楊聰財指出，藥物的介入通常在診斷出「情緒障礙」後才會使用，主要透過藥物改善患者情緒、壓力問題等等；而化學去勢在台灣尚未合法，主要透過施打女性荷爾蒙降低患者的性慾，減少性衝動，通常針對心理治療效果不好，評估後再犯率、危險性高的患者身上，主要用於預防再犯。

民眾近來對於黃子佼相當憤怒、群起撻伐。楊聰財表示，民眾之所以會如此憤怒，一部分民眾，是在潛意識中將人二分法，不是好人就是壞人。因此無意識地在身邊創造英雄、天使、聖人的代表人物投射自身的期待，黃子佼原先會被群眾以為是這樣形象的人。但是當後續事件發生，黃子佼的形象與投射的想像相去甚遠，人會產生失望情緒，甚至覺得是被黃子佼打了一槍，賞了一個重重的巴掌，那當然是充滿了絕望，憤怒，甚至會出現想要置其於死地的恨意。