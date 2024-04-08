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溫籠全台...11日起高溫破30度 防曬補水不可少

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

11日起全台豔陽高照，各地高溫都飆破30度！中央氣象署指出，9日東北季風增強，北部、東半部降雨有涼意，直到11日起東北季風減弱。天氣風險預報員林孝儒指出，後續到週末（14日）各地高溫顯著回升，預計北部高溫飆破30度、中南部更上看36度，提醒民眾要注意防曬。

北部9、10日仍涼

林孝儒表示，隨著鋒面逐漸遠離，9日轉為東北季風影響，北部及東北部略為降溫，預報高溫約20到24度，低溫下探16度，對中南部則影響小，低溫僅20到23度。他表示，迎風面的北部及東部為陰時多雲有局部短暫陣雨，中南部天氣則好轉為多雲或晴。

中央氣象署指出，10日受到東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼；迎風面的北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；11日東北季風減緩，風向漸轉偏東風，北部及東北部氣溫回升。

11日高溫籠全台

林孝儒指出，隨著東北季風減弱，台灣逐漸回到較穩定的大氣環境，基本上各地可迎來一段相對較穩定的天氣延續至週日，迎風面的東部及午後各山區有些短暫陣雨的機會。

他說，這段時間，氣溫方面會顯著回升，預期北部及東部高溫有機會達30到32度，中南部達32到36度。林孝儒也提醒民眾說，外出活動就要注意防曬，並多加補充水分。

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東北季風 高溫

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