聽新聞
test
0:00 / 0:00
溫籠全台...11日起高溫破30度 防曬補水不可少
11日起全台豔陽高照，各地高溫都飆破30度！中央氣象署指出，9日東北季風增強，北部、東半部降雨有涼意，直到11日起東北季風減弱。天氣風險預報員林孝儒指出，後續到週末（14日）各地高溫顯著回升，預計北部高溫飆破30度、中南部更上看36度，提醒民眾要注意防曬。
北部9、10日仍涼
林孝儒表示，隨著鋒面逐漸遠離，9日轉為東北季風影響，北部及東北部略為降溫，預報高溫約20到24度，低溫下探16度，對中南部則影響小，低溫僅20到23度。他表示，迎風面的北部及東部為陰時多雲有局部短暫陣雨，中南部天氣則好轉為多雲或晴。
中央氣象署指出，10日受到東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼；迎風面的北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；11日東北季風減緩，風向漸轉偏東風，北部及東北部氣溫回升。
11日高溫籠全台
林孝儒指出，隨著東北季風減弱，台灣逐漸回到較穩定的大氣環境，基本上各地可迎來一段相對較穩定的天氣延續至週日，迎風面的東部及午後各山區有些短暫陣雨的機會。
他說，這段時間，氣溫方面會顯著回升，預期北部及東部高溫有機會達30到32度，中南部達32到36度。林孝儒也提醒民眾說，外出活動就要注意防曬，並多加補充水分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言