響應「世界地球日」人人有獎再抽捷安特公路車

迎接 2024 世界地球日，聯合新聞網（udn.com）廣邀網友響應綠色生活，為地球盡一份心力！即日起至 4 月 25 日止，參加「我的綠生活提案」世界地球日主題活動，人人都可領一份響應禮，還有機會抽中捷安特公路車、樂扣環保杯、家樂福禮券等環保大獎！

你願意為地球做一件事嗎？你知道只要改變一個微小的習慣，就有可能減少對地球的傷害嗎？每年 4 月 22 日世界地球日（Earth Day）是國際性環保盛事，隨著全球永續意識抬頭，越來越多的人開始關心如何在生活中落實環保行動，例如每週只要一天，能夠提早關燈、關手機，比平常早睡 15 分鐘，就能為環境節省大量能源，一年下來你可以為地球減少 5.72 kg 碳排放量，約等於開車 30km 所產生的碳排放量。

聯合新聞網以媒體角色發揮公益影響力，在今年發起了「我的綠生活提案」活動，號召大家用 3 個隨手就能做到的微行動，在了解日常節能減碳的方法後，只要稍微改變生活習慣，就能輕鬆實踐綠生活！

即日起至 4 月 25 日為止，只要來參加「2024地球日 我的綠生活提案」活動，完成響應綠行動就送 U 利點數 5 點，再加碼抽捷安特公路自行車、家樂福電子禮券…等環保豪禮，讓生活更加健康和環保！另外，以 udn 會員登入，還可一鍵解鎖隱藏任務，再抽樂扣樂扣嚼對搖搖吸管杯！現在就來加入保護地球的行列，開啟你的綠色新生活吧！活動網址 https://lihi.cc/ycCsF