王品集團初瓦、嚮辣食物中毒延燒 今再增34例身體不適就醫

王品旗下餐廳「初瓦」及「嚮辣」西門分店疑似食物中毒事件持續延燒，北市衛生局今公布，共有56例個案因前往餐廳吃飯後身體不適就醫，比昨天新增34例。衛生局說明，目前已要求餐廳停業，需待業者需提出改善措施、複查合格後才可復業。

衛生局表示，萬華區「初瓦台北西門店」跟「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」供應餐食後至醫院或診所就醫情形，截至今天上午10點分別接獲醫院通報25人及31人陸續發生嘔吐、腹瀉症狀並至醫院就醫，多數民眾就醫後即返家休養。

衛生局說，已於4月6日晚間依「食品安全衛生管理法」第41條立即命2家業者暫停作業、停止供應餐點，後續業者需提出改善措施且經衛生局審查、複查合格才可復業。

衛生局呼籲，為預防食品中毒事件發生，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所之衛生狀況，避免生食，且食材充分煮熟，迅速食用完畢，並確實遵守「清潔」、「迅速」、「加熱或冷藏」、「避免疏忽」四大原則，以確保食品衛生安全。民眾如發生疑似食品中毒事件，應至醫院就醫，以利醫師判別是否為疑似食品中毒案件通報衛生單位調查，並協助採樣。