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彈性育嬰假5月起擬試辦 婦團指改革2關鍵

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
學者指出，若育嬰留職停薪制度更加完善，愈來愈多男性請育嬰假的情況下就可為勞動市場的份圍帶來改變。記者李柏澔／攝影
學者指出，若育嬰留職停薪制度更加完善，愈來愈多男性請育嬰假的情況下就可為勞動市場的份圍帶來改變。記者李柏澔／攝影

勞動部預計今年5月起至12月底試辦彈性育嬰假，即勞工以5天或7天來請育嬰留停，單日也可申請。婦女團體表示，薪資替代率、彈性請假等2項改革應加速完善，共建男性更願意育嬰留停的友善環境。

勞動部今於立法院進行「安心生養!試辦彈性育嬰假及如何提高男性育嬰留停比例」專題報告，雇主可讓勞工以5天或7天請育嬰留停，也可單日申請，預計從5月起試辦至12月底。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，許多企業擔憂日請育嬰假可能造成人力調度的問題，每個產業別的情況確實相當不同，然而試辦和現行的方案也應是並行的，而國營企業如高鐵、銀行等員工在職務上的調動已是常態，月請或日請應該是沒問題。

覃玉蓉指出，歐洲乃至鄰國南韓等都在進行彈性育嬰假改革，國外的中小企業比率也不比台灣低，希望勞動部積極彙整國內外的做法供雇主參考，其實許多爸爸們都願意請育嬰留停，而薪資替代率往上提高是爸爸願意請育嬰的關鍵，希望薪資替代率和彈性請假兩項改革可以完善。

覃玉蓉解釋，首先，目前育嬰留停享有投保薪資8成的津貼補助，但是高薪低報、以獎金替代給予薪資的不合法作為卻很常見，導致8成投保薪資和實質薪資有段差距，因此如何讓實質薪資合乎法規至關重要。

再者，托育政策催生聯盟呼籲修法新增的「親職假」和育嬰留職停薪應共用6個月的津貼給付，以小時或日為單位請假下，給假總天數和薪資成本變化也不大，也希望育嬰留停可以延長到0-8歲。

東吳大學社工系教授洪惠芬表示，男性不能請育嬰的原因在於機會成本比女性要高，社會上很多勞動參與者也都是男性，如果育嬰留職停薪制度可以更加完善，愈來愈多男性請育嬰假的情況下就可以為勞動市場的氛圍帶來改變，也可以改變那些檯面下的「潛規則」。

投保薪資 育嬰假

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