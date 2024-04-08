今明天氣不穩各地易雨 周四起逐日回溫北部上看30度

中央氣象署表示，今、明兩天各地水氣多，天氣不穩不定時飄雨，北部、東半部感受稍偏涼，北部降至20度；周四起東北季風影響減弱，逐日回暖，北部上看30度，天氣亦回穩，水氣減少。至於花蓮天氣，今、明天雲多偶有飄雨，因餘震頻繁及降雨，山區慎防崩塌落石，非必要避免前往山區。

中央氣象署預報員官欣平指出，今天至明天，鋒面通過，東北季風增強，中部以北、宜蘭有降雨，留意新竹以北近西北方海域降雨相對明顯，非瞬間大雨型態，但有不定時短暫陣雨。

他說，今、明兩天，南台灣近山區降雨較大，東半部因過山影響，花蓮下雨反而不明顯，以多雲不定時飄雨為主，留意花東山區能見度低。

明天鋒面逐漸遠離，周三水氣逐漸減少，但仍有東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭有降雨，大台北零星雨，西半部降雨範圍縮至山區為主。

官欣平提醒，明天桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島，蘭嶼、澎湖、金門留意8至9級強陣風。

官欣平說，周四至周日，水氣更少，前期以迎風面降雨為主，後期西半部山區午後熱對流降雨。不過，整體天氣回穩又回溫。此外，周末回暖期間，金馬地區易有低雲或霧影響能見度。