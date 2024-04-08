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明東北季風影響北東低溫16度 周三起高溫逾30度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今易有局部短暫陣雨或雷雨，中北部及東部降雨比較廣泛，配合午後熱力作用發展，中南部山區有較顯著對流發展機會帶來短時較大雨勢。本報資料照片
今易有局部短暫陣雨或雷雨，中北部及東部降雨比較廣泛，配合午後熱力作用發展，中南部山區有較顯著對流發展機會帶來短時較大雨勢。本報資料照片

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春天天氣變化大，天氣風險公司天氣分析師林孝儒指出，今各地天氣仍較不穩定，明轉東北季風迎風雨，北東低溫16度，周三起高溫將逾30度。

林孝儒指出，今整日易有局部短暫陣雨或雷雨，中北部及東部降雨比較廣泛，配合午後熱力作用發展，中南部山區有較顯著對流發展機會帶來短時較大雨勢，或伴隨強風雷擊現象。北部及東北部高溫約21-26度，中南部約26-33度，仍較悶熱。

林孝儒指出，預期鋒面今夜逐漸遠離，明轉東北季風影響，北部及東北部略降溫，預報高溫約20-24度，低溫約16-19度；中南部影響小，高溫26-33度，低溫20-23度。迎風面北部及東部陰時多雲有局部短暫陣雨，中南部天氣好轉、多雲或晴，山區可能有局部短暫陣雨機會。

林孝儒表示，周三開始東北季風減弱，逐漸回到高壓迴流偏東至偏南風較穩定大氣環境，各地迎來相對較穩定的天氣，並延續至下周日，期間或許迎風面東部及午後各山區有短暫陣雨機會，但影響不是很大。氣溫顯著回升，北部及東部高溫有機會達30-32度，中南部32-36度。

另外，林孝儒說，隨著天氣更穩定，西部轉為背風側導致擴散條件轉差，午後容易受光化作用影響，臭氧濃度升高，空氣品質有逐日惡化趨勢，達對敏感族群不健康的等級。

東北季風 高溫

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