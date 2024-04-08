健康名人堂／健康女性精疲力竭的免疫細胞 有助研究乳癌

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英國劍橋大學一項最新研究發現，帶有BRCA1和BRCA2基因突變的健康女性，如果乳房組織中的免疫細胞出現「精疲力竭（exhausted）」現象，免疫細胞無法清除受損的乳腺細胞，最終可能發展為乳癌。

眾所周知，每人體內都有BRCA1和BRCA2基因，一旦這些基因因遺傳或其他因素而出現突變，將會增加罹患乳癌和卵巢癌的風險。

劍橋大學研究團隊建置了全世界最大的人類乳腺細胞圖譜，揭開攜帶BRCA1和BRCA2基因突變健康女性早期細胞變化的神秘面紗，這些女性在外科手術之外，還有選擇其他預防性治療的可能性，成果備受矚目，研究論文2024年3月28日刊登在「Nature Genetics（自然遺傳學）」期刊。

這是第一次在非癌性乳腺組織中發現如此大規模「精疲力竭」的免疫細胞，而有這種情形的免疫細胞，通常只在晚期腫瘤中發現。

免疫逃脫機制 可能腫瘤早期就發生

這個全新發現，顯示免疫逃脫機制可能在腫瘤發生的早期，就已在非癌組織中顯現出來，而這也使得利用現有免疫療法藥物做為早期干預手段，進而預防攜帶BRCA1和BRCA2基因突變的健康女性罹患乳癌，有了更多可能性。

劍橋大學研究團隊是在小鼠身上試驗這種預防方法，得到這個全新的結論，因而獲得英國癌症研究中心頒發「生物學預防獎」的肯定。如果最後證實這個方法有效，接下來將可把攜帶BRCA1和BRCA2基因突變的女性列為對象，進行臨床試驗。

這篇論文通訊作者、劍橋大學藥理學系暨Wellcome-MRC劍橋幹細胞研究所教授Walid Khaled就說，他們這項研究結果顯示，在攜帶BRCA1和BRCA2基因突變的女性中，免疫系統無法殺死受損的乳腺細胞，而這些乳腺細胞似乎又反過頭來全力阻止這些免疫細胞的活動。這個全新發現，將為未來的預防性治療帶來更多的可能性。

一如國際知名女星安潔莉娜裘莉，選擇接受外科手術切除乳房來降低乳癌風險的例子並不多，因為這對年輕女性來說是個艱難的決定，而且會對身體形象和兩性關性都造成重大影響。

降低罹患乳癌 應朝預防性干預措施

目前雖已有可以克服免疫細胞功能障礙的藥物，卻只被批准使用在晚期癌症患者，因此以前沒有人真正考慮把這些藥物做為預防性治療的選項之一。如今，在了解更多乳癌的成因後，如果能及早確認有這些早期變化，就有可能進行預防性干預措施，降低罹患乳癌的風險。

劍橋大學研究團隊利用從55名不同年齡層女性身上採集的健康乳腺組織樣本，對超過80萬個細胞進行分類，其中包括所有不同類型的乳腺細胞，並繪製成人類乳腺細胞圖譜，可做為其他研究人員採用的資源。這個圖譜包含有關乳癌其他危險因素的大量資料，比如身體質量指數（BMI）、更年期狀況、是否採取避孕措施以及是否飲酒等。

他們發現，多種乳腺細胞類型會隨著懷孕年齡的增加而出現變化，而這些影響和其他影響的結合，會使得乳癌的整體風險增加。

然而，治療乳癌的最大挑戰之一，就是它不僅僅是一種疾病，而是多種疾病的組合，許多不同遺傳變異都可能導致乳癌。但值得慶幸的是，如果能及早檢測出乳腺組織中的免疫細胞出現「精疲力竭」現象，也許就可透過各種預防性治療方式，降低乳癌的威脅。