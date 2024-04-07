清明連假收假 高公局估全日交通量111百萬車公里

繼日行萬步的運動熱潮後，日本風行十多年的「超慢跑」席捲台灣，不但衍生出各種流派，相關社群更有上萬人每日準時觀看直播，線上陪跑。這個儼然成為50歲以上熟齡人士的「現象級」運動，究竟魅力何在？

2024-04-07 16:10