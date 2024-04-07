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清明連假收假 高公局估全日交通量111百萬車公里

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今日下午4時35分，國1北向352.2公里發生4小客車追撞事故占用內側車道，導致回堵4公里。圖／交通部高速公路局提供
今日下午4時35分，國1北向352.2公里發生4小客車追撞事故占用內側車道，導致回堵4公里。圖／交通部高速公路局提供

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清明連假收假，交通部高速公路局晚間指出，今天下午國道全線路況大致正常，截至下午5時，國道交通量為70.1百萬車公里，預估全日交通量為111百萬車公里。

高公局表示，今日下午1時45分，國3北向169.4公里發生3小客車追撞事故占用內側車道，導致回堵2公里；下午3時58分，國6西向0.5公里發生3小客車與1小貨車追撞事故占用外側車道，導致回堵2公里；下午4時35分，國1北向352.2公里發生4小客車追撞事故占用內側車道，導致回堵4公里，上述事故均已排除，惟影響整體車流順暢。

國道 車道

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