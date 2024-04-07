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今明全台有雨！周三北部再探17度 這天起西半部氣溫回升飆到30度以上

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象署指出，今、明兩天天氣不穩，全台有雨，其中中部以北、東北部慎防雷雨。本報資料照片
中央氣象署指出，今、明兩天天氣不穩，全台有雨，其中中部以北、東北部慎防雷雨。本報資料照片

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中央氣象署指出，今、明兩天天氣不穩，全台有雨，其中中部以北、東北部慎防雷雨。周三起雨勢減緩，各地包括山區在內，仍要留意降雨，並避免前往山區活動。周二晚間至周三清晨，北部降至17度；周四起東北季風減弱，北東氣溫逐日回升，周末西半部上看30度以上。

中央氣象署預報員林定宜表示，鋒面影響，今、明兩天天氣不穩，尤其中部以北、東北部局部短暫陣雨甚或雷雨，其他地區局部短暫陣雨。他提醒，鋒面附近可能伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風，加上午後配合熱力作用，可能出現較大雨勢。

林定宜提醒，今天較大雨勢以山區為主，近期因餘震頻繁，降雨機率提高，若無必要，避免前往山區活動。

周二至周三，中部以北、東半部地區及南部山區，仍要留意局部短暫陣雨，其他地區多雲。周三雨勢再緩，北部、東半部及中南部山區局部短暫雨。

他表示，周四至周五，降雨不多，東半部及北部山區局部短暫陣雨。周六至周日，風向轉東南風至偏南風，花東地區局部短暫陣雨，西半部午後山區局部短暫陣雨。

溫度方面，林定宜說，明天北部、東半部高溫24至29度，其中北台灣稍涼24度左右，中南部高溫31至33度。各地低溫約20至26度。

他表示，本周相對涼冷為周二晚間至周三清晨，屆時北部降至17至18度。周四起，東北季風減弱，風向轉偏東風，北部、東北部氣溫逐日回升；周末西半部30度以上，北部則近30度，近日已無明顯冷氣團。

未來氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供
未來氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 氣溫 氣象署 高溫

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