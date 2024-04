霸榜女神來台！IU必聽神曲Top 10出爐

IU睽違四年來台嗨唱兩天!

南韓國民天后IU(李知恩)從出道十六年,歌唱、主持及演戲全都會,創下許多亮眼成績。她以一顆充滿感恩和正能量的心,應對生活中的各種挑戰,加上她親民又寵粉的作風以及與保鑣之間逗趣互動,經常成為熱門話題。IU將在4月6日與7日於台北小巨蛋連唱兩天,《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統,為大家整理出IU出道以來的十大神曲,你有猜到是哪十首嗎?

image source:翻攝FB/아이유(IU)





No.10 〈Through The Night〉/〈夜信〉

這首歌曲過去也有多位名人翻唱過,例如NewJeans的Hanni、Highlight的梁耀燮、朴敘俊以及文佳煐等。IU曾於演唱會中與粉絲分享,自己長期有失眠的困擾,當半夜睡不著的時候,會感到「這世界只剩我了」的寂寞與孤獨感,甚至會自責自己為什麼連這麼理所當然的事情都做不到,雖然會感到傷心、難過,但是IU後來換了角度思考,覺得能跟別人說「祝你有個好夢」是一件很特別的事情,她抱著這樣的心情,寫下來這首歌曲。



網友讚嘆分享「好好聽哦!很適合晚上聽」、「適合晚上聽+1!很抒情」、「很平靜的歌,好療癒啊!」、「好聽!推啊!有種魔性想一直播放」。

image source: 翻攝FB/아이유(IU)

No.9 〈Love poem〉

〈Love poem〉以第一人稱的角度,如同朋友般用歌曲陪伴、撫慰那些生活中遭遇波折的人,「I’ll be there 獨自行走在你身後」、「我將為了忘記怎麼放聲大哭的你而唱」,句句歌詞感動人心,「越聽越深刻,特別是I’ll be there ⋯」、「真的聽了起雞皮疙瘩想落淚嗚嗚嗚好感人」。



2019年IU因好友雪莉逝世,將〈Love poem〉同名專輯延後發行,同年11月24日首爾演唱會時,IU忍著悲痛表示要將這首歌曲獻給雪莉,惹哭不少粉絲;當日安可曲時又傳出IU另一位摯友具荷拉相繼離世的消息,讓不少網友聽歌時更有感觸,「想起了雪莉,我的眼淚怎麼停不下來」、「雪莉走了,荷拉也去陪她了,現在聽著這首歌更加悲傷了」。





image source: 翻攝IG/

No.8 〈eight〉

與BTS防彈少年團SUGA合作的〈eight〉,看似輕快、有活力的曲風,其實背後卻藏著滿滿的洋蔥,訴說著對已故的摯友們的思念。將8橫放就能變成無限的意思,與歌詞中不斷重複的Forever young相互呼應,象徵著永恆。



MV中IU夢裡出現的蜥蜴、穿著白色洋裝的女孩,以及最後的巨龍,有網友認為分別代表著具荷拉、雪莉以及鐘鉉,富有寓意的MV搭上最後一句歌詞「若是這樣的惡夢,那我願永遠不醒」,令粉絲感到不捨,「MV真的花好多心思在裡面!」「只能淚推!希望IU能一直快快樂樂的生活下去」、「這個洋蔥威力太強了」、「龍接走少女回頭望向飛機上的知恩那邊,心都揪起來了」。

image source: 翻攝YT/1theK (원더케이)

No.7 〈Palette〉Feat. G-DRAGON

〈Palette〉是IU為了25歲的自己所創作的歌曲,也是整張專輯中唯一一首獨立完成詞曲創作的作品,並邀請BIGBANG成員 G-DRAGON擔任rap配唱,透過歌詞能感受到當時25歲的IU,雖然開心,但是內心有些徬徨。歌曲中GD以30歲前輩的角度給忠告,歌詞大致意思為在25歲這個不是大人也不是小孩的年紀,在妳最閃亮璀璨的時候,就算黑暗壟罩也不要害怕,因為妳很美、很綻放,總是惹人喜愛的孩子, GD如同哥哥一般以歌詞溫暖著IU。

IU日後更在GD台北個人演唱會中,驚喜現身合唱該曲,網友表示「這買到賺到啊」、「買GD送IU!好划算喔喔喔喔喔喔」、「GD寫的詞有洋蔥啦」、「GD寫給IU那段歌詞我聽到差點哭出來是正常的嗎XD」。

image source: 翻攝FB/iMe TW

No.6 〈Celebrity〉

該曲收錄於2021年發行的第五張專輯《LILAC》當中,闡述IU自15歲出道以來的心路歷程。在過去12年中,IU不僅作為歌手活躍,也跨足主持和演員等多重角色,MV中IU變換11套造型,不僅展現了她的多面性,也象徵著她在成為公眾人物的旅途中,不斷探索和尋找「身為明星」存在的意義,同時透過歌詞傳達,不管哪個模樣,你就是你自己,那個獨一無二又閃閃發亮的Celebrity的信念。



這首歌曲因為NewJeans於節目中翻唱,加上韓國選秀節目《無名歌手戰》中選手的改編,再度掀起話題,針對選手的改編網友一致好評,「哇!完全跳脫原曲框架,超好聽」、「真的直接雞皮疙瘩,完全不同風格」、「喜歡他的詮釋 很有感染力」。

image source: 翻攝YT/1theK (원더케이)

No.5 〈Holssi〉

《The Winning》是IU邁入30歲後的首張專輯,IU於訪談中聊到「我覺得30歲真的很適合我」,現在的她感到相當舒坦,30歲後會傳達有別於以往的理念給大家。

Holssi在韓文中有種子或孢子的含意,IU分享歌曲中不僅涵蓋了希望自己能更加優秀、賺更多的錢,同時也想傳達現在的她已經能承認自己的極限,「我承認那些我做不到的事」,IU想透過歌曲告訴大家,並非努力就一定會開花結果,即便過程中受到否定或是質疑,也要繼續保持原本的慾望,實現自己心中的勝利。

這首歌曲也在社群中掀起challenge,其中李多慧自編舞蹈受到相當大的好評,「這影片怎麼播了兩個小時還沒結束」、「上衣顏色好像棉花糖好可愛」、「多慧+知恩=完美」。

image source: 翻攝FB/아이유(IU)

No.4 〈LILAC〉

聽起來相當歡樂、輕快的〈LILAC〉,其實暗藏了離別的歌詞,LILAC的花語帶有青春回憶的意思,這首歌曲意味著IU告別20歲,準備開啟30歲的新篇章。



這次MV中處處埋藏彩蛋,從一開始車站看板上列出IU自20歲起發行的12張專輯及發行時間,到旁邊的時鐘出現的3月25日恰巧是專輯的發行日,還有網友分析,若將時鐘的指針對調看,剛好是IU的生日,網友分享「歌詞也有用到好日子的歌詞唷」、「3/25是知恩的農曆生日」。

MV中另一大亮點為找來好友鄭在炯客串演出列車長,兩人過去曾在IU成名曲〈Good Day〉合作過,相隔10年再度合作,有網友認為這象徵著鄭在炯一路看著IU成長,現在則要將IU送往新的里程碑。

image source: 翻攝YT/1theK (원더케이)

No.3 〈Good Day〉/〈好日子〉

IU於2022年的演唱會中,宣布未來不再唱成名曲〈Good Day〉及〈Palette〉,震撼不少Uaena(粉絲名)。IU解釋因為當初唱〈Good Day〉時年僅18歲,現在轉眼間即將邁入30歲,IU笑著說以後台下應該不會有歐巴了,對於要繼續唱「我啊喜歡歐巴怎麼辦」這句歌詞感到相當有負擔,自己已經很難再像小女孩一樣嬌羞喊歐巴了。



有許多網友感到相當惋惜,表示「兩首神曲,只能說我們沒耳福了」、「還沒聽過現場QQ」、「好險這幾首都有聽過現場,留下了美好的回憶」、「好日子的霸氣三段高音,這經典回憶永流傳了」;也有網友支持IU的決定,「支持IU,就唱自己想唱的吧」、「她開心就好,反正她名曲這麼多以後還一直在創造更多名曲」。

image source: 翻攝YT/1theK (원더케이)

No.2 〈strawberry moon〉

IU配合這首歌的主題,選在半夜發歌,關注程度依舊很高。她自己曾介紹這首歌是一對年輕情侶,相互表白墜入愛河的故事。

IVE的員瑛&Leeseo因為在《2022MBC歌謠大祭典》表演〈strawberry moon〉引發爭議,有網友質疑兩人不但對嘴假唱,而且還拿過去於YouTube上表演的音源來播放,網友認為「歷代級的離譜」、「看來星船想沉船了」、「實力這種東西不可能短時間有巨大進步,要是再來個兩三次粉絲遲早要跑」。



不過也有網友護航認為這是公司的決策問題,「無法理解星船這波操作」、「有夠掉粉!公司不知道在幹嘛」、「公司為了營銷張員瑛的熱度根本就沒有系統性的訓練成員」、「三個人能唱不讓這三個唱,選擇讓不能唱的放音源對嘴,真的不知道公司在想什麼」。

image source: 翻攝YT/IVE

No.1 〈Love wins all〉

IU這次找來BTS防彈少年團的成員V金泰亨合作拍攝,MV不到一天即突破千萬觀看,短短2個月已達到6003萬次,劇情掀起網友熱烈討論。劇中兩人飾演一對情侶,在逃亡的過程中意外發現一台神奇的攝影機,透過攝影機能看見原本美好的世界,可以盡情吃美食、唱跳等,兩人身上不再有傷痕,衣服也不再破爛不堪,儘管身處在末日中,雙方仍珍惜那些片刻的美好。



影片中追逐兩人的方塊代表什麼?導演嚴泰華解釋,方塊象徵著對兩人的「歧視」、「偏見」及「壓迫」,歌曲最後以「我們的愛勝過一切」作為結尾,網友表示「這個MV真的很有意義也很有深度」、「短暫活在幻覺中的兩個人好幸福又好悲傷」、「看不到兩分鐘我眼淚就流下來了」。

image source: 翻攝YT/이지금 [IU Official]

【網路溫度計調查結果之圖文,未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明:

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供,分析時間範圍為2021年04月03日至2024年04月01日,共3年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料,以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍:每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫,其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站,針對討論『IU必聽神曲』相關文本進行分析,並根據網友就該議題之討論,作為本分析依據。

本文所調查之結果,非參考投票、民調、網路問卷等資料,名次僅代表網路討論聲量大小,不代表網友正負評價。