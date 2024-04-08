霸榜女神來台！IU必聽神曲Top 10出爐

IU睽違四年來台嗨唱兩天！

南韓國民天后IU（李知恩）從出道十六年，歌唱、主持及演戲全都會，創下許多亮眼成績。她以一顆充滿感恩和正能量的心，應對生活中的各種挑戰，加上她親民又寵粉的作風以及與保鑣之間逗趣互動，經常成為熱門話題。IU將在4月6日與7日於台北小巨蛋連唱兩天，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，為大家整理出IU出道以來的十大神曲，你有猜到是哪十首嗎？

image source：翻攝FB／아이유(IU)





No.10 〈Through The Night〉／〈夜信〉

這首歌曲過去也有多位名人翻唱過，例如NewJeans的Hanni、Highlight的梁耀燮、朴敘俊以及文佳煐等。IU曾於演唱會中與粉絲分享，自己長期有失眠的困擾，當半夜睡不著的時候，會感到「這世界只剩我了」的寂寞與孤獨感，甚至會自責自己為什麼連這麼理所當然的事情都做不到，雖然會感到傷心、難過，但是IU後來換了角度思考，覺得能跟別人說「祝你有個好夢」是一件很特別的事情，她抱著這樣的心情，寫下來這首歌曲。



網友讚嘆分享「好好聽哦！很適合晚上聽」、「適合晚上聽+1！很抒情」、「很平靜的歌，好療癒啊！」、「好聽！推啊！有種魔性想一直播放」。

No.9 〈Love poem〉

〈Love poem〉以第一人稱的角度，如同朋友般用歌曲陪伴、撫慰那些生活中遭遇波折的人，「I’ll be there 獨自行走在你身後」、「我將為了忘記怎麼放聲大哭的你而唱」，句句歌詞感動人心，「越聽越深刻，特別是I’ll be there ⋯」、「真的聽了起雞皮疙瘩想落淚嗚嗚嗚好感人」。



2019年IU因好友雪莉逝世，將〈Love poem〉同名專輯延後發行，同年11月24日首爾演唱會時，IU忍著悲痛表示要將這首歌曲獻給雪莉，惹哭不少粉絲；當日安可曲時又傳出IU另一位摯友具荷拉相繼離世的消息，讓不少網友聽歌時更有感觸，「想起了雪莉，我的眼淚怎麼停不下來」、「雪莉走了，荷拉也去陪她了，現在聽著這首歌更加悲傷了」。





No.8 〈eight〉

與BTS防彈少年團SUGA合作的〈eight〉，看似輕快、有活力的曲風，其實背後卻藏著滿滿的洋蔥，訴說著對已故的摯友們的思念。將8橫放就能變成無限的意思，與歌詞中不斷重複的Forever young相互呼應，象徵著永恆。



MV中IU夢裡出現的蜥蜴、穿著白色洋裝的女孩，以及最後的巨龍，有網友認為分別代表著具荷拉、雪莉以及鐘鉉，富有寓意的MV搭上最後一句歌詞「若是這樣的惡夢，那我願永遠不醒」，令粉絲感到不捨，「MV真的花好多心思在裡面！」「只能淚推！希望IU能一直快快樂樂的生活下去」、「這個洋蔥威力太強了」、「龍接走少女回頭望向飛機上的知恩那邊，心都揪起來了」。

No.7 〈Palette〉Feat. G-DRAGON

〈Palette〉是IU為了25歲的自己所創作的歌曲，也是整張專輯中唯一一首獨立完成詞曲創作的作品，並邀請BIGBANG成員 G-DRAGON擔任rap配唱，透過歌詞能感受到當時25歲的IU，雖然開心，但是內心有些徬徨。歌曲中GD以30歲前輩的角度給忠告，歌詞大致意思為在25歲這個不是大人也不是小孩的年紀，在妳最閃亮璀璨的時候，就算黑暗壟罩也不要害怕，因為妳很美、很綻放，總是惹人喜愛的孩子， GD如同哥哥一般以歌詞溫暖著IU。

IU日後更在GD台北個人演唱會中，驚喜現身合唱該曲，網友表示「這買到賺到啊」、「買GD送IU！好划算喔喔喔喔喔喔」、「GD寫的詞有洋蔥啦」、「GD寫給IU那段歌詞我聽到差點哭出來是正常的嗎XD」。

No.6 〈Celebrity〉

該曲收錄於2021年發行的第五張專輯《LILAC》當中，闡述IU自15歲出道以來的心路歷程。在過去12年中，IU不僅作為歌手活躍，也跨足主持和演員等多重角色，MV中IU變換11套造型，不僅展現了她的多面性，也象徵著她在成為公眾人物的旅途中，不斷探索和尋找「身為明星」存在的意義，同時透過歌詞傳達，不管哪個模樣，你就是你自己，那個獨一無二又閃閃發亮的Celebrity的信念。



這首歌曲因為NewJeans於節目中翻唱，加上韓國選秀節目《無名歌手戰》中選手的改編，再度掀起話題，針對選手的改編網友一致好評，「哇！完全跳脫原曲框架，超好聽」、「真的直接雞皮疙瘩，完全不同風格」、「喜歡他的詮釋 很有感染力」。

No.5 〈Holssi〉

《The Winning》是IU邁入30歲後的首張專輯，IU於訪談中聊到「我覺得30歲真的很適合我」，現在的她感到相當舒坦，30歲後會傳達有別於以往的理念給大家。

Holssi在韓文中有種子或孢子的含意，IU分享歌曲中不僅涵蓋了希望自己能更加優秀、賺更多的錢，同時也想傳達現在的她已經能承認自己的極限，「我承認那些我做不到的事」，IU想透過歌曲告訴大家，並非努力就一定會開花結果，即便過程中受到否定或是質疑，也要繼續保持原本的慾望，實現自己心中的勝利。

這首歌曲也在社群中掀起challenge，其中李多慧自編舞蹈受到相當大的好評，「這影片怎麼播了兩個小時還沒結束」、「上衣顏色好像棉花糖好可愛」、「多慧+知恩=完美」。

No.4 〈LILAC〉

聽起來相當歡樂、輕快的〈LILAC〉，其實暗藏了離別的歌詞，LILAC的花語帶有青春回憶的意思，這首歌曲意味著IU告別20歲，準備開啟30歲的新篇章。



這次MV中處處埋藏彩蛋，從一開始車站看板上列出IU自20歲起發行的12張專輯及發行時間，到旁邊的時鐘出現的3月25日恰巧是專輯的發行日，還有網友分析，若將時鐘的指針對調看，剛好是IU的生日，網友分享「歌詞也有用到好日子的歌詞唷」、「3/25是知恩的農曆生日」。

MV中另一大亮點為找來好友鄭在炯客串演出列車長，兩人過去曾在IU成名曲〈Good Day〉合作過，相隔10年再度合作，有網友認為這象徵著鄭在炯一路看著IU成長，現在則要將IU送往新的里程碑。

No.3 〈Good Day〉／〈好日子〉

IU於2022年的演唱會中，宣布未來不再唱成名曲〈Good Day〉及〈Palette〉，震撼不少Uaena（粉絲名）。IU解釋因為當初唱〈Good Day〉時年僅18歲，現在轉眼間即將邁入30歲，IU笑著說以後台下應該不會有歐巴了，對於要繼續唱「我啊喜歡歐巴怎麼辦」這句歌詞感到相當有負擔，自己已經很難再像小女孩一樣嬌羞喊歐巴了。



有許多網友感到相當惋惜，表示「兩首神曲，只能說我們沒耳福了」、「還沒聽過現場QQ」、「好險這幾首都有聽過現場，留下了美好的回憶」、「好日子的霸氣三段高音，這經典回憶永流傳了」；也有網友支持IU的決定，「支持IU，就唱自己想唱的吧」、「她開心就好，反正她名曲這麼多以後還一直在創造更多名曲」。

No.2 〈strawberry moon〉

IU配合這首歌的主題，選在半夜發歌，關注程度依舊很高。她自己曾介紹這首歌是一對年輕情侶，相互表白墜入愛河的故事。

IVE的員瑛&Leeseo因為在《2022MBC歌謠大祭典》表演〈strawberry moon〉引發爭議，有網友質疑兩人不但對嘴假唱，而且還拿過去於YouTube上表演的音源來播放，網友認為「歷代級的離譜」、「看來星船想沉船了」、「實力這種東西不可能短時間有巨大進步，要是再來個兩三次粉絲遲早要跑」。



不過也有網友護航認為這是公司的決策問題，「無法理解星船這波操作」、「有夠掉粉！公司不知道在幹嘛」、「公司為了營銷張員瑛的熱度根本就沒有系統性的訓練成員」、「三個人能唱不讓這三個唱，選擇讓不能唱的放音源對嘴，真的不知道公司在想什麼」。

No.1 〈Love wins all〉

IU這次找來BTS防彈少年團的成員V金泰亨合作拍攝，MV不到一天即突破千萬觀看，短短2個月已達到6003萬次，劇情掀起網友熱烈討論。劇中兩人飾演一對情侶，在逃亡的過程中意外發現一台神奇的攝影機，透過攝影機能看見原本美好的世界，可以盡情吃美食、唱跳等，兩人身上不再有傷痕，衣服也不再破爛不堪，儘管身處在末日中，雙方仍珍惜那些片刻的美好。



影片中追逐兩人的方塊代表什麼？導演嚴泰華解釋，方塊象徵著對兩人的「歧視」、「偏見」及「壓迫」，歌曲最後以「我們的愛勝過一切」作為結尾，網友表示「這個MV真的很有意義也很有深度」、「短暫活在幻覺中的兩個人好幸福又好悲傷」、「看不到兩分鐘我眼淚就流下來了」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年04月03日至2024年04月01日，共3年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『IU必聽神曲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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