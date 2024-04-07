清明4天連假都沒動 國健署建議：洗碗可邊做腿部運動

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清明4天連假進入尾聲，民眾慎終追遠祭祖，不少人若沒有家人、朋友相邀，恐怕待在家中4天都沒有動。衛福部國健署提醒，民眾可以在日常生活當中「加入一些運動」，像是洗碗時簡單的腿部運動，只要每次10分鐘，每天累積30分鐘，其實就可以維持很好的肌力。

「運動歐…但我沒有時間捏」、「今天很累了，明天再開始運動好了」、「能躺著，就不要坐著；能坐著，就不要站著…」，是否你也有過以上逃避運動的藉口？國健署民國110年統計健康促進統計年報，以及106年「國民健康訪問調查」結果發現，台灣18歲以上人口身體活動不足率達47.3%，平均每天坐著時間長達6小時。

國健署表示，不少民眾想運動卻煩惱沒有時間，但要打敗惰性可以從日常著手，將簡單的運動「融入日常生活當中」，像是，利用洗碗過程加入簡易的腿部運動；晾曬衣服或倒垃圾時藉機練練臂力；帶寵物散步或趕公車時也可加快步伐，只要達到微喘但無法唱歌的感覺、多爬樓梯等，都是日常累積身體活動的好機會。

國健署提醒，只要每次達10分鐘、每日累積30分鐘及每周滿150分鐘，行有餘力還可加碼每周2日的高強度肌力訓練；而65歲以上的長者，除了上述的日常養肌，也建議每周另行3日的平衡或力量訓練。都可以到國健署「健康九九官方網站」（ https://health99.hpa.gov.tw/ ）尋找適合適合自己的運動項目。