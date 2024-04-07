腸病毒疫情「還沒到高峰」 台大醫建議家長做1事

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近期腸病毒疫情持續上升，全國腸病毒門急診人次更創下10年同期新高，台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，6月為腸病毒的高峰，代表目前的疫情仍在往上走，「所以現在是屬於腸病毒的旺季，是絕對不會錯的」，如果可以接種腸病毒71型的疫苗，可以增加一分保障。

衛福部疾病管制署日前公布，今年出現首例腸病毒重症個案，為南部7個月大的女嬰，曾於3月中旬因流鼻水、咳嗽症狀至診所就醫，2天後出現發燒、嘔吐、呼吸不順、嗜睡伴隨意識不清、肌抽躍、口腔及四肢有小水泡等症狀，緊急送醫並收治兒童加護病房住院治療，經通報檢驗確認感染腸病毒克沙奇A10型，治療後症狀改善，目前已出院返家休養。

依據疾管署監測資料顯示，3月24日至3月30日全國腸病毒門急診就診計6732人次，與歷年相比仍為近10年以來同期最高；近期實驗室監測顯示腸病毒持續於社區中活動，檢出以克沙奇A型為主，但社區已出現5例腸病毒71型，及1例D68型輕症個案，須持續注意學幼童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。

有民眾在臉書發文指孩子班上因腸病毒停課一周，讓他相當崩潰。黃立民表示，腸病毒疫情最近慢慢往上爬升，疾管署的數據也顯示同樣的狀況，所以現在有許多幼兒園停課，其實屢見不鮮，「所以現在是屬於腸病毒的旺季，是絕對不會錯的」，因為腸病毒的高峰期約在6月，目前疫情仍往高峰期走，「所以腸病毒一定是一個威脅」。

不過，黃立民也說，如果沒有發生腸病毒71型或D68型的流行，其實幼稚園是不一定要關（停課）的，因為除了這些以外，其餘的腸病毒型別，都不太會發生導致重症，以前疾管署的規定是，某個鄉鎮出現腸病毒71型的時候才關，所以沒有的話其實都不用急著停，但多數學校仍會選擇直接停課，讓小孩在家休息。

腸病毒現在屬於上升階段，而且病人也很多，黃立民說，目前腸病毒71型跟D68型目前沒有在流行，所以目前的腸病毒，大部分都是感染後難過一個星期，就會慢慢痊癒，且腸病毒其實是有疫苗的，如果可以接種腸病毒71型的疫苗，可以增加一分保障。

疾管署衛教資訊指出，腸病毒A71型為最容易引起神經系統併發症的腸病毒型別之一，接種腸病毒A71型疫苗，可預防感染腸病毒A71型引發重症風險，建議滿2個月至未滿6歲幼兒，如有接種需求，可至醫院診所洽詢，經醫師評估後自費接種；目前國內核准上市的腸病毒A71型疫苗廠牌有2種，皆屬全病毒型不活化疫苗，適用滿2個月至未滿6歲幼兒。