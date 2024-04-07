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收假日鋒面影響…今明恐雷雨 專家提醒山區風險增

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各地持續為陰沉天氣，有局部短暫陣雨機會，甚至有雷雨可能，尤其中北部及東部地區降雨影響將最為明顯且廣泛。本報資料照片
各地持續為陰沉天氣，有局部短暫陣雨機會，甚至有雷雨可能，尤其中北部及東部地區降雨影響將最為明顯且廣泛。本報資料照片

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今天是清明連假收假日，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，將有鋒面徘徊滯留影響，鋒面結構雖然不強，但帶來不穩定的大氣條件，因此各地持續為陰沉天氣，有局部短暫陣雨機會，甚至有雷雨可能，尤其中北部及東部地區降雨影響將最為明顯且廣泛。

氣溫方面則無太大變化，林孝儒表示，北部及宜花地區高溫約24-26度，低溫約18-21度，中南部及台東地區高溫約27-31度，低溫約23-26度。

林孝儒表示，周二鋒面遠離後，轉東北季風影響的天氣型態，迎風面北部、東半部有局部短暫陣雨，氣溫略降，高溫約22-25度，低溫約17-19度，再配合降雨略有些涼意。中南部天氣趨於好轉，多雲或晴，僅山區有些零星降雨機會，並日夜溫差大，高溫約26-30度，低溫約20-23度。

周三之後，台灣將漸轉為高壓迴流偏東至偏南風影響的大氣環境。林孝儒表示，水氣也不多的情況下，將有一段相對較為穩定的天氣延續至下周日，不過氣溫方面將會更為悶熱，屆時戶外活動要多加補充水分注意防曬。

今明兩天受鋒面影響，天氣將較不穩定，降雨機率高，林孝儒表示，今天清明連假收假日，南來北往要留意短暫陣雨或雷雨天氣，近日地震頻繁，搭配降雨發生，土石鬆動風險也相應增加，建議一般民眾若非必要避免前往山區活動。

東北季風 氣溫 雨水

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