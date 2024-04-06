明收假北上車潮恐為平日1.4倍 高公局曝12壅塞路段、較佳出發時間

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

明天為清明節連續假期收假日，高速公路局預估，國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。建議西部國道北向用路人，南部地區於上午9點前出發，中部地區於中午12點前出發。

高公局表示，今天下午國道壅塞路段包括國1北向台中至台中系統、新竹系統至湖口、平鎮系統至中壢轉接道，南向大華系統至汐止；國3北向清水服務區至大甲、大山至西濱、茄冬至寶山、關西服務區至大溪；國5北向宜蘭至頭城，其餘路段行車大致順暢。截至傍晚5點，國道交通量為76.5百萬車公里，預估全日交通量為121百萬車公里。

高公局指出，今天下午2點30分於國5北向26.4公里處（雪山隧道內）發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里；2點19分於國1北向319.2公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵5公里；4點12分於國1北向168.7公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局表示，明天為清明節連續假期收假日，預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。