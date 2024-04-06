聽新聞
test
0:00 / 0:00
明收假北上車潮恐為平日1.4倍 高公局曝12壅塞路段、較佳出發時間
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
明天為清明節連續假期收假日，高速公路局預估，國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。建議西部國道北向用路人，南部地區於上午9點前出發，中部地區於中午12點前出發。
高公局表示，今天下午國道壅塞路段包括國1北向台中至台中系統、新竹系統至湖口、平鎮系統至中壢轉接道，南向大華系統至汐止；國3北向清水服務區至大甲、大山至西濱、茄冬至寶山、關西服務區至大溪；國5北向宜蘭至頭城，其餘路段行車大致順暢。截至傍晚5點，國道交通量為76.5百萬車公里，預估全日交通量為121百萬車公里。
高公局指出，今天下午2點30分於國5北向26.4公里處（雪山隧道內）發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里；2點19分於國1北向319.2公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵5公里；4點12分於國1北向168.7公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
高公局表示，明天為清明節連續假期收假日，預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。
高公局預判，明天重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言