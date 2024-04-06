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明後天收假全台有雨！對流雲系發展旺盛 留意瞬間強降雨

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明後天收假全台有雨！對流雲系發展旺盛 留意瞬間強降雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明後天鋒面影響，天氣不穩定，各地及外島都有局部短暫雨或雷雨，中部以北、東半部地區、各地山區及外島降雨較明顯。本報資料照片
明後天鋒面影響，天氣不穩定，各地及外島都有局部短暫雨或雷雨，中部以北、東半部地區、各地山區及外島降雨較明顯。本報資料照片

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中央氣象署表示，明後天鋒面影響，天氣不穩定，各地及外島都有局部短暫雨或雷雨，中部以北、東半部地區、各地山區及外島降雨較明顯，且有對流雲系發展情況，可能有瞬間強降雨或強陣風，但位置還有不確定性，午後山區因熱力作用也要留意局部較大雨勢。

氣象署預報員葉致均表示，明後天鋒面影響，天氣不穩定，各地都有局部短暫雨或雷雨，中部以北、東半部地區及南部山區降雨明顯，下周二後水氣才會逐漸減少。今天下半天華南地區有雲系往東移，午後雨區移入台灣上空，台中以北、東半部雲量增加，也有局部短暫雨，彰化以南還有透光，午後熱力作用山區也有零星降雨。

葉致均指出，明後天鋒面影響，各地及外島金門、馬祖都有局部短暫雨或雷雨，中部以北、東半部地區、各地山區及外島降雨較明顯，鋒面範圍內天氣都較不穩定，都有對流雲系發展情況，可能有瞬間強降雨或強陣風，但位置還有不確定性，午後山區因熱力作用也要留意局部較大雨勢。

他表示，下周二、周三鋒面遠離，水氣減少，中部以北、東半部及山區有局部短暫陣雨，下周四降雨更為趨緩，僅剩東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，他指出，明後天受鋒面影響，降雨空檔北部及東半部高溫還有26至29度，中南部也有30度以上。下周二、周三東北季風影響，溫度略微下降，但這股冷空氣不強，感受較為涼爽，北部高溫還有24、25度，低溫約18至20度，中南部則還有28至30。下周四東北季風減弱，氣溫再回升。

東北季風 氣象署 高溫

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