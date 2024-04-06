今下午國道13路段恐壅塞 國5提前取消高乘載管制
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今天為清明節連續假期第3天，高速公路局表示，截至上午11時，國道全線交通量為32.9百萬車公里，行車大致順暢，預估今天交通量為121百萬車公里。今天下午重點壅塞路段包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口等13路段，另取消國5北向蘇澳、羅東、宜蘭、頭城入口高乘載管制。
高公局表示，上午10時10分在國10東向17.7公里處發生3輛小客車追撞事故，占用外側車道及外路肩，於上午10時44分排除，造成後方車流回堵4公里。上午10時39分在國3南向165.8公里處發生1輛小客車與1大貨車追撞事故，占用中間車道，於上午11時39分排除，造成後方車流回堵7公里。上午10時54分在國1北向195.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用外側車道，於上午11時06分排除，造成後方車流回堵6公里。均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
高公局預判，今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。
高公局也說，考量花蓮地震影響及宜蘭地區天候狀況不佳，經觀察此次連假國5交通量較預期為低，取消今、明天下午1點至晚間6點國道5號北向蘇澳、羅東、宜蘭、頭城入口高乘載管制措施。
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