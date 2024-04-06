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6.5億人爭睹4月9日北美洲日全食 台灣得等46年才看得到

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台灣時間4月9日凌晨2點，北美洲出現日全食奇景。圖／天文館提供
台灣時間4月9日凌晨2點，北美洲出現日全食奇景。圖／天文館提供

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北美洲4月9日將出現睽違7年的日全食天象，台北市立天文館今預告，估計超過6.5億人可看到，其中位在全食帶內的4千多萬名幸運兒，還將目睹天空變暗、星星出現的日全食奇景，甚至最近將通過近日點的12P／龐士－布魯克斯彗星也將同時浮現於白晝晴空。台灣無法親眼目睹，天文館特別彙集各地直播網點，讓國人遠距觀賞奇景。

天文館表示，台灣時間4月9日凌晨2點，美洲出現日全食奇景，估計全食過程4分多鐘，變黑的天空將出現約10顆星星和彗星，也因發生在人口稠密地區，所以廣受矚目。

天文館指出，此次日全食陸上可見範圍始於墨西哥西岸，當地時間4月9日約下午1點30分起，橫越美國南部和中部各州，最後自加拿大東岸進入北大西洋。日全食發生時，天空將變暗，猶如黎明或黃昏，同時可感受溫度下降和微風，或許還能聽見因天候變化而出現的蟲鳴鳥叫。

北美洲4月9日將出現日全食奇景，陸上可見範圍始於墨西哥西岸，當地時間約下午1點30分起，橫越美國南部和中部各州，最後自加拿大東岸進入北大西洋。此為美國日全食。圖／天文館提供
北美洲4月9日將出現日全食奇景，陸上可見範圍始於墨西哥西岸，當地時間約下午1點30分起，橫越美國南部和中部各州，最後自加拿大東岸進入北大西洋。此為美國日全食。圖／天文館提供

天文館說，天氣晴朗時，可在太陽邊緣觀察到，平時因陽光過強而無法見到的日珥和日冕；日珥為紅色絲狀物，日冕則呈白色發散狀，延伸數百萬公里。目前太陽正值活躍期，各種相關現象值得關注。

北美洲4月9日將出現日全食奇景，天氣晴朗時，可在太陽邊緣觀察到，平時因陽光過強而無法見到紅色絲狀物的日珥。圖／天文館提供
北美洲4月9日將出現日全食奇景，天氣晴朗時，可在太陽邊緣觀察到，平時因陽光過強而無法見到紅色絲狀物的日珥。圖／天文館提供

天文館透露，台灣這次無法目睹，下次要看到日全食則是46年後的2070年4月11日，但只有墾丁地區能見。

睽違7年，美洲將於4月9日再現日全食奇景，此為上次2017年美洲日全食影像，太陽外層日冕的絲狀結構清晰可見。圖／天文館提供
睽違7年，美洲將於4月9日再現日全食奇景，此為上次2017年美洲日全食影像，太陽外層日冕的絲狀結構清晰可見。圖／天文館提供

天文館 奇景 彗星

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