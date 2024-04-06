清明連假尾聲 今午後變天、收假日全台防雷雨

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清明連假第三天，鋒面接近。中央氣象署預報員葉致均表示，今天東半部雲量多，西半部為晴到多雲可見陽光，隨著華南地區水氣東移，北部地區下半天可能出現雨勢。

他說，明天到周一受鋒面影響，各地天氣不穩定，本島及外島都有局部短暫雨跟雷雨，中部以北、東半部地區、南部山區及外島雨勢明顯。下周二、周三東北季風影響，北部及宜蘭降溫，低溫約19、20度，中南部要留意日夜溫差。

今天天氣。圖／中央氣象署提供

葉致均表示，今晚另一波鋒面就會接近，明天到周一受鋒面影響，各地天氣不穩定，中部以北、東半部地區及南部山區有明顯降雨。 下周二鋒面遠離，東北季風影響，降雨趨緩。今天東半部雲量多，西半部為晴到多雲可見陽光，華南地區有厚實雲系發展中，也就是鋒面所在位置，將逐漸往東移，下半天北部雨勢逐漸增加。

葉致均說，今天主要為東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，北部逐漸有水氣東移，下半天雨量增加。今天晚上鋒面接近，中部以北、東半部降雨明顯，外島澎湖、金門及馬祖不排除有雷雨。

溫度方面，因東北季風減弱，今天北部及東半部回溫至26至29度，中南部高溫仍有30度，近山區更有34、35度，各地低溫約21至24度，日夜溫差大。

未來一周降雨趨勢，他表示，明天到下周一受鋒面影響，本島及外島都有局部短暫雨跟雷雨，中部以北、東半部地區、南部山區及外島雨勢明顯，下周二鋒面遠離水氣減少，中部以北、東半部地區、南部山區及外島還是有局部短暫雨，下周三雨勢更加減緩，僅北部山區及東半部地區有雨，下周四後，僅東半部及各地山區有雨，其他為多雲到晴。

未來一周雨勢分布。圖／中央氣象署提供

溫度方面，他指出，今天到下周一高溫明顯，北部及東半部約20至29度，中南部仍有30度，下周二、周三東北季風影響，北部及宜蘭降溫，但強度不明顯，高溫仍有24至26度，低溫約19、20度，中南部則要留意日夜溫差大。下周四、周五東北季風減弱，北部及東半部再回溫。