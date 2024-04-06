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國道掉落物五花八門 從輪胎到棺材、最怕撿到錢包

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
國道散落物百百種，其中也包括活豬。圖／民眾提供
國道散落物百百種，其中也包括活豬。圖／民眾提供

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國道掉落物五花八門，除了常見的輪胎、貨品等，還曾飛出棺材，讓撿拾掉落物的工務班看了毛骨悚然，「還好棺材裡面是空的」。撿拾人員也常在國道上撿到手機、電腦或錢包，但曾有撿獲錢包卻遭失主指控「裡面少錢」，害得處理人員得跑好幾趟法院，「好心被雷親」。

國道事故處理小組湖口工務班唐領班撿拾經驗豐富，他說，工務班常在國道撿手機、平板、錢包、電腦，追查發現，原來是夫妻或情侶吵架時，一時氣憤亂丟。他回憶，曾有輛運載十幾組棺材的貨車欲前往殯儀館，未料，棺材竟飛出，後方車輛連忙閃避，還好沒發生意外，最後由他們撿拾物歸原主。也常遇貨車翻覆導致貨物散落，先前曾有冷凍食品翻車，大量年菜散落國道，由於業者領回也得整批銷毀，因此會請他們幫忙「處理」，他們就會和拖吊業者撿回去「加菜」。

資深拖吊業者大壯則提到，有次掉下1隻活豬，立即通報警方在遠端壓慢該線車流，隨後緊急以布袋套豬，用吊桿載走，當時全程只花30秒，「若等高公局事故班來，早就撞到稀巴爛。」

拖吊業者小傑表示，國道上撿最多的就是輪胎和胎皮，還有車禍散落的零件，甚至撿過車門，但較特殊的貨物或散落物體積大，撿拾困難，拖吊業者無法自己處理，仍需請高公局出動事故處理小組封路處理。

有獒犬衝上國道，領班發現後通報警方和動保所，並攜帶專業麻醉道具圍捕。圖／田領班提供
有獒犬衝上國道，領班發現後通報警方和動保所，並攜帶專業麻醉道具圍捕。圖／田領班提供

國道 棺材

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