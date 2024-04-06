今出遊及返工車潮將湧現 省道13處易壅塞路段曝

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今天是清明節連假第3天，交通部公路局指出，今天預期出遊及返回工作地車潮將陸續湧現，其中包括銜接國道快速公路、主要省道幹道及觀光景點聯外道路等13路段，提醒民眾留意。

公路局指出，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含北部台62線安樂路段、台64線板橋往國三路段、台65線土城往國三路段；中部台61線中彰大橋及白沙屯路段、台74線霧峰至大里路段及快官路段；南部台19線北港路段、台86線仁德系統路段等。

公路局表示，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛5378班次，疏運9萬7700人，疏運人數較去年同期增加6%；東部國道客運路線共計行駛1482班次，疏運2萬5882人，疏運人數較去年同期減少0.8%。

公路局指出，今天預期出遊及返回工作地車潮將陸續湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，如北部台64線接國3中和交流道；中部台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台18線接國3中埔交流道、台86線接國3關廟交流道、台88線鳳山至五甲路段。

主要省道幹道，如台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段、台9線南迴公路往屏東方向路段。觀光景點聯外道路，如北部台2線及台2乙線關渡至淡水、台2線萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段，台21線日月潭路段，建議用路人出發前可先查詢周邊交通狀況。