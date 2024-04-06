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國5昨交通量幾乎與平日相同 今上午列入重點壅塞路段

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天為清明節連續假期第3天，高速公路局表示，國道昨天全日交通量為113百萬車公里，為平日年平均1.2倍，國5交通量為2.7百萬車公里，與平日年平均約略相同。示意圖。本報資料照片
今天為清明節連續假期第3天，高速公路局表示，國道昨天全日交通量為113百萬車公里，為平日年平均1.2倍，國5交通量為2.7百萬車公里，與平日年平均約略相同。示意圖。本報資料照片

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今天為清明節連續假期第3天，高速公路局表示，國道昨天全日交通量為113百萬車公里，為平日年平均1.2倍，國5交通量為2.7百萬車公里，與平日年平均約略相同。

國道今天上午重點壅塞路段為國1圓山-大華系統及國5北向宜蘭-坪林；建議西部國道中部地區北向用路人中午12點前出發。

高公局表示，昨天下午除國1北向員林至彰化、新竹至湖口，於昨天下午3點出現車多，至昨晚9點陸續紓解外，其餘路段行車大致順暢，預估今天交通量為121百萬車公里。

高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，截至上午8點交通量為14.3百萬車公里，今天相關疏導措施包括中午12點至晚間9點封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、下午1點至晚間6點國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

國道今天相關交通疏導措施。圖／高公局提供
國道今天相關交通疏導措施。圖／高公局提供

國道 清明節 連續假期 高公局 高速公路

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