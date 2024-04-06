鋒面逼近今起降雨增 收假日全台防雷雨、山區提高警覺

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今天鋒面接近，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天表示，隨著中國大陸上新一波鋒面醞釀，水氣再度從西邊的海峽一帶移入，原本比較穩定的中南部地區雲量也跟著增多，山區因為地形舉升的幫助，開始有些小雨。

李至晟表示，今天白天隨著鋒面接近，西半部的降雨會逐漸擴展到平地，降雨的頻率也會愈來愈高；不過在降雨空檔時，可能會有陽光從雲縫中穿透，中午前後從北到南高溫27-30度，中南部內陸有局部30度以上高溫。

這波鋒面預測明天到下周一通過台灣，李至晟表示，是天氣最不穩定的時段，所以收假日到開工日全台降雨機率都偏高，偶爾也可能有雷雨發生。

李至晟表示，除了出門一樣要留意降雨外，近期餘震頻繁，加上降雨土石容易鬆動，行經山區道路時要提高警覺，並收聽最新路況。

下周二鋒面往東遠離，李至晟表示，這時中南部的天氣會開始好轉，但鋒面後方會有東北季風增強，北部、東半部的降雨還會持續，預測要到下周三之後東北季風減弱，台灣才會進入回溫、回暖的降雨空檔。

空氣品質部分，李至晟表示，近期微弱的東北季風其實有挾帶少量的境外汙染，昨晚到今天清晨北部的空品也稍微轉差來到普通等級，後續隨著鋒面接近，北部的空氣品質會再度好轉；但下風處的南部平地除了擴散條件不佳，也是這波鋒面影響較小的地方，雨除作用弱，目前有部分地區細懸浮微粒濃度接近橙燈提醒等級，敏感的朋友可以帶上口罩。