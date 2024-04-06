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傳北京監控蕭美琴訪布拉格險釀車禍 引發捷中外交事件

不斷更新／清明連假第3天北返車潮 避開國道14地雷路段

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
清明節連續假期國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專
清明節連續假期國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專

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（5:50更新）

今天是清明節連續假期第3天，目前國道各路段車流大致順暢。高速公路局預估今天國道交通量為121百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判國道今天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道北向用路人，南部地區上午9時前出發，中部地區中午12時前出發；國5北向用路人建議上午9時前出發。

今天國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

國道 高公局

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