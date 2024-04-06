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健康你我他／戴帽掩不足 多吃堅果類

聯合報／ 文／許瑞庭（北市內湖）
五花八門的「帽子」，助我掩飾「三千煩腦絲」的不足。圖／許瑞庭提供
五花八門的「帽子」，助我掩飾「三千煩腦絲」的不足。圖／許瑞庭提供

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因為遺傳到老爸的髮質，天生頭髮就是自然捲，加上頭髮又細又毛，即便費盡心思打理，依然令人深感「入不敷出」。

由於我需要長期吃抗癲癇的藥物，其中副作用之一便是「掉髮」，而且又動過開顱手術，於是左邊頭皮上有一大片毛囊壞死，一輩子都不可能長出頭髮，於是每當鋪陳好的頭髮遭到微風吹拂，不只「原『皮』畢露」，一陣又一陣的「毛毛細『絲』」便隨風飄向遠方。

雪上加霜的是，近日突然發現罹患了甲狀腺癌，動了切除右側甲狀腺手術，雖然過程還算順利，但或許是身體尚待恢復，此刻掉髮的狀況又更嚴重了。

為了掩飾「三千煩腦絲」的不足，除了用五花八門的「帽子」來遮醜，有時不想戴帽子，就會選用適合自己頭型的假髮、髮片、髮捲和髮餅來偽裝自己一下，並適度的噴上一些生髮液，好讓自己原本「閃閃發光」的頭皮，可以適時的隱藏。

在飲食上，我會多補充維生素A、B、C、D，多吃堅果類食物，補充omega-3，多攝取蛋白質、鋅、鐵等營養素，期待在自己的「軟硬兼施」下，能讓「劫後餘生」的頭髮，再次得到更多的「重生」。

手術 甲狀腺 頭髮

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