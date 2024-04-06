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窮得只剩下房子【有房沒錢篇】／翻修兼顧3要素

聯合報／ 本報訊
「若晨室內裝修」常為長者做無障礙空間的環境改造。圖／若晨室內裝修提供
「若晨室內裝修」常為長者做無障礙空間的環境改造。圖／若晨室內裝修提供

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「安居」是人生的基本需求，在台灣，六十五歲以上居住於家宅者，住宅所有權為「自有或家人的」高達九十四％以上，但是有房就能安居嗎？事實上，有愈來愈多「窮得只剩下房子」的人，此生最大資產就是房子，但是漫長的老後，卻很難只仰賴房子。

《橘世代》將連續三周推出「窮得只剩下房子」系列報導，本周您將看見，房子對有些人來說，不僅不是資產還是負債。貧苦老人的殘破屋子如何能夠「好好住」，是需要多方協力的。

翻修兼顧3要素

老屋修繕 找專業資源

「若晨室內裝修」專案經理徐宛菱曾當過長照單位的個管師，為許多長輩做過居家環境改造，她認為，「房子」之所以能成為「家」，必須兼安全、個別化及溫度三要素，因應個人生活習慣或是疾病做的個別化調整，也要兼顧室內美感，與家人互動連結的巧思設計。

一個人會隨著生命不同階段，對房子有不一樣需求，而且房子也會老會舊，若要住在屋齡已久的自宅養老，就會需要空間的重新思考、整理。徐宛菱整理了關於房屋修繕、安全維護的可用資源。

一、長照2.0服務中，有居家無障礙環境改善，三年四萬元補助上限。適用於有房屋所有權狀者，租屋者則需要取得房東同意書。

二、各地方政府會有老人住宅修繕的計畫，通常需要低收或是弱勢等福利身分，可洽戶籍地區公所。

三、內政部有住宅修繕貸款，最高可貸八十萬元，可查詢「修繕住宅貸款利息補貼」。

四、住宅用火災警報器或更換熱水器也有補助，可洽轄區消防局。

五、許多社福團體也都會幫助貧困弱勢老人修房子，例如：竺樂種子基金會、慈濟安美計畫。

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義工付出得到更多

從未睡過床卻認真生活在學校屢獲模範生的貧苦孩子、廿幾年來蝸居在帆布蓋起來的居所的阿公、屋子蓋好後哭著捧著一個月的補助款說要捐給需要的艱苦人的阿嬤…，善種子義工團共同發起人林其茂說，他一開始只覺得自己的專業可以做些事，但這幾年下來，他不確定這些人的生命有沒有被改變，反而是這些所謂「弱勢」的人們，打開了他及義工夥伴們的生命寬度。進數位版看更多故事。

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