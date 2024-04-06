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愛肝達人站／地震，一緊張去廚房喝了米酵菌酸！

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

強烈地震中，朋友互道平安。

老友傳來：「剛一緊張，以為世界末日，跑去廚房喝了一口米酵菌酸！」太平時間，人人安居樂業，只有危急存亡之秋，人性的最深處才會表現出來。

例如，現代社會中，即使親朋好友，通常也是聚少離多，只有在過年或特殊節慶才會相聚一堂，或者親朋好友中有人生重病了，這時手足親友之情、人性的溫暖就會表現出來。

最近有一個例子，兄弟多人從小感情很好，都有B肝，但平常聚少離多。老么會讀書，在台北工作，住台北，平日注重養生，定期追蹤檢查，但老大留在鄉下務農，很少看病，一方面不方便，一方面也沒保健觀念。

最近老大在南部胃口欠佳，體重驟減，去診所就醫，才發現肝臟長了一顆8公分大的肝腫瘤。老么緊急安排來台北就醫，可惜因發現太晚，要根治搶救生命不容易。

這是台灣目前肝病防治的瓶頸，鄉下醫療資源少，就醫不便，一般人又以為生活起居正常就不會刻意去就醫，等到有病痛通常就來不及了。

地震來了，會有中央警報系統發出警告，人體病重了，人體的警報系統也會發出警訊。但這些警報系統可能像這次地震一樣失靈了，就好比我長了10公分的肝腫瘤怎麼肚子不痛一樣。

事實上，人體的警報系統可能是幾千萬年前造物者打造設計的，但以現代醫學眼光來看，很多地方是不夠完善的。

俗語說：「情人眼裡容不了一顆細沙。」就醫學解剖而言，角膜是人體神經纖維分布最密的地方，因此一小粒的細沙，人眼就受不了，會趕快求醫，又如男生的龜頭、女性的陰蒂也布滿了神經，這幾個感控系統算是設計不錯的。

但在其他器官，造物者的警報系統就不及格了。例如有一些感控系統放在一起，讓人無法辨別是哪個器官出了問題。

像上腹痛可能是胃食道逆流引起的胃潰瘍或食道發炎，也可能是膽囊結石，也可能是胰臟發炎，也可能是盲腸炎的初期，也可能是肝臟長了腫瘤，也可能是大腸長了腫瘤。

面對這樣不是很明確的警報系統，要明察秋毫，找出病源就要求醫診治了。然而，等到這時求醫診治可能太晚了，可能是肝癌末期，可能為胰臟癌末期了，可能是大腸癌末期了，因此亡羊補牢之際，就要像監理所一樣，做好定期健康檢查，好比車子體檢一樣，好比做好貫徹廚房衛生檢查一樣，就不會發生米酵菌酸中毒事件一樣，引起國人人心惶惶了。

●肝病防治學術基金會定期出版好心肝會刊、並發行B型C型肝炎暨肝癌治療小手冊，最新的好心肝會刊已出版，歡迎來電索閱。若您有肝病醫療問題請洽本會免費肝病諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢肝病相關資訊。

肝病 腫瘤 警報

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