妙齡女隆乳險喪命 醫將病歷藏夾層

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於台北市中山區開設醫美診所的六十一歲丁姓醫師，遭數名顧客指控有醫療過失。曾接受過他治療的一名洪姓女子出面控訴，丁男曾為她進行隆乳手術，最後卻失敗，她還差點死在診所，如今胸部得再動重建手術復原。警方指出，目前不只有一人受害，去年搜索後，詢後依醫師法、妨害自由、過失傷害等罪嫌，將丁男送辦。

因從小被同儕嘲笑身材、有容貌焦慮的廿二歲洪女說，前年她被網路廣告吸引，到丁男診所接受隆乳手術，前後花費十六萬餘元，術後她感到胸部異常腫痛，回診依醫師建議做引流手術。

洪女說，引流手術當天即留診治療，沒想到手術部位狀況惡化，她在診所內也感受到自己意識逐漸模糊，期間曾試圖撥打一一九求救，卻遭搶手機，「當下意識到自己可能死在這裡」。

洪女說，所幸親友協助打一一九求助，「留診」第九天轉院治療，卻被診斷出胸部手術部位已蜂窩性組織炎，若未即時轉院恐失去生命，遭感染的胸部，後續需手術重建才能復原。

據悉，檢警去年陸續接獲民眾提告後展開偵辦，丁男屢傳不到，又不願提供病例資料，態度消極，台北市中山分局警方去年持票上門搜索、拘提丁男，丁男才請護理師翻出暗藏在夾層中的病例，配合員警調查。

警方表示，全案不僅一人受害，還有其他人指控在該診所的治療有問題，警詢後分別依法移送台北地檢署偵辦。