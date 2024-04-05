明國道北向交通量平日1.4倍 籲南部民眾上午9點前出發

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今天為清明節連假第2天，國道仍有部分路段壅塞，高速公路局表示，明天為連假第3天，預估國道交通量為121百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.4倍，建議西部國道北向用路人，南部地區於上午9點前出發，中部地區於中午12點前出發；國5北向用路人建議於上午9點前出發。

高公局指出，今天下午國道壅塞路段包括國1北向新竹至湖口、國6西向東草屯至霧峰系統，其餘路段均能維持行車順暢。截至傍晚5點，國道交通量為76.4百萬車公里，預估今天交通量為117百萬車公里，仍在預期範圍。

高公局表示，今天中午12點21分於國1北向307.7公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里；下午3點2分於國1北向167公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵2公里；下午3點35分於國1北向197.3公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局預判，明天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。