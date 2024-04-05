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明鋒面接近3地有雨 下周東北季風影響低溫再降回1字頭

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天鋒面接近，水氣增多，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨。示意圖。聯合報系資料照
明天鋒面接近，水氣增多，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨。示意圖。聯合報系資料照

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中央氣象署指出，明天鋒面接近，水氣增多，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，周日至周一受鋒面影響，天氣不穩定，各地都有局部短暫雨或雷雨。溫度方面，下周二、周三東北季風影響，北部及東半部轉涼，低溫下降至20度以下，但屆時雨區就會縮小。

氣象署預報員張承傳表示，明天鋒面接近，水氣增多，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為零星雨，溫度方面，北部地區氣溫回升，北部及東半部約26至29度，中南部地區約30至34度。周日至周一受鋒面影響，天氣不穩定，各地都有局部短暫雨或雷雨，但對流出現位置不確定性大。

張承傳指出，下周二鋒面離開，東北季風增強，北部及東半部轉涼，但降雨減少，中部以北、東半部地區及南部山區有短暫陣雨。下周二、周三東北季風影響，北部及東半部變涼，低溫下降至20度以下，雨區只有北部、東半部地區及中南部山區，周二也要特別留意沿海風較大。

他表示，下周四、周五東北季風減弱，溫度回升、降雨更少，僅剩東半部地區及北部山區有雨，西半部為多雲到晴。

低溫 東北季風

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