快訊

寶林案傳好消息！加護病房2患者好轉恢復意識 可望移除葉克膜

她驚見超商ATM旁多1機器「盼更多店有」 網眼睛一亮：我超需要

高鐵板橋站旅客自述「頭暈」跌落月台 3列車緊急停車

連假省道車潮今下午湧現 明東西線國道客運還有空位

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天西部國道客運尚有68.17%空位，東部國道客運尚有84.86%空位。示意圖。聯合報系資料照
明天西部國道客運尚有68.17%空位，東部國道客運尚有84.86%空位。示意圖。聯合報系資料照

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

今天是清明節連假第2日，公路局指出，截至下午3點，部分省道路段有車多壅塞情況，包含台64線板橋往國三路段、台65線土城往國三路段、台62線安樂路段、台74線大里至霧峰路段東向、台74線快官路段西向、台61線白沙屯路段南向及中彰大橋路段南向、台26線墾丁路段南向等；明天西部國道客運尚有68.17%空位，東部尚有84.86%空位。

公路局指出，明天為清明節連續假期第3天，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，包含銜接國道快速公路的北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道；中部台74線接國3快官及霧峰交流道：南部台88線五甲至鳳山路段。

主要省道幹道的台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段及觀光景點聯外道路的北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段、中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段，南部台26線墾丁路段。

公路局表示，已規劃省道路段替代道路，另為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，截至今天中午12點，西部國道客運共計行駛2076班次，疏運3萬900人；東部國道客運路線共計行駛551班次，疏運9144人。明天西部國道客運尚有68.17%空位，東部國道客運尚有84.86%空位。

國道客運 墾丁 清明節

延伸閱讀

連假欲南下墾丁開毒趴 台南21歲男怠速車內小歇露馬腳

今省道壅塞路段一次看 昨東部客運疏運較去年增5.5%

連假過後資金聚光 台股1,380億活水來了

連假首日桃園知名夜市大停電畫面曝 影響1531戶搶修中

相關新聞

國5交通量低於預期 高公局宣布取消今天下午高乘載管制

今天為清明節連續假期第2天，高速公路局指出，截至上午11點國道全線交通量為33.7百萬車公里，預估今日交通量為117百萬...

北市生態防蚊診所開出「診斷單」 梅雨季幫你解決蟲蟲危機

將至梅雨季是病媒蚊孳生的高峰期，台北市環保局今直言病媒蚊防治並非一味噴藥，找出孳生源並處理才是根本之道。成立9年的「生態...

健保署進駐花蓮2學校 為強震災民免費製發健保卡

0403花蓮大地震規模達7.2，已造成12人罹難和千人受傷。由於強震造成房屋倒塌等意外，民眾意外避難中遺失健保卡，健保署...

連假省道車潮今下午湧現 明東西線國道客運還有空位

今天是清明節連假第2日，公路局指出，截至下午3點，部分省道路段有車多壅塞情況，包含台64線板橋往國三路段、台65線土城往...

笑翻！去網紅名店吃美食結果沒賣 竟是「Emoji數位鬆餅」 店員也沒看出來

自媒體興起，不少人會自拍介紹好吃的小店、店家、餐廳美食，讓其他網友朝聖品嘗，不過有一名網友日前依網路上的照片推薦到一家網紅名店尋找美食，沒想到竟然遇到用表情符號（Emoji）做的「數位鬆餅」，引起熱議，讓網友狂笑「沒點進去看真的像真的鬆餅。」

小林製藥國內新增4通報個案 中市47歲女血尿、腹痛

日本小林製藥的紅麴保健品日前爆出食安危機，日本國內累計5人因腎病死亡、逾百人住院。衛福部食藥署統計，台灣共計246件產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。