連假省道車潮今下午湧現 明東西線國道客運還有空位

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

今天是清明節連假第2日，公路局指出，截至下午3點，部分省道路段有車多壅塞情況，包含台64線板橋往國三路段、台65線土城往國三路段、台62線安樂路段、台74線大里至霧峰路段東向、台74線快官路段西向、台61線白沙屯路段南向及中彰大橋路段南向、台26線墾丁路段南向等；明天西部國道客運尚有68.17%空位，東部尚有84.86%空位。

公路局指出，明天為清明節連續假期第3天，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，包含銜接國道快速公路的北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道；中部台74線接國3快官及霧峰交流道：南部台88線五甲至鳳山路段。

主要省道幹道的台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段及觀光景點聯外道路的北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段、中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段，南部台26線墾丁路段。

公路局表示，已規劃省道路段替代道路，另為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，截至今天中午12點，西部國道客運共計行駛2076班次，疏運3萬900人；東部國道客運路線共計行駛551班次，疏運9144人。明天西部國道客運尚有68.17%空位，東部國道客運尚有84.86%空位。