台北電台用廣播為女性發聲 「台北好國樂」榮獲AWM 2024葛蕾西獎
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國際性大獎AWM葛蕾西獎（Gracies Award）表揚女性在媒體、娛樂各方成就，今年第49屆得獎名單揭曉，台北廣播電台以節目「台北好國樂」脫穎而出，榮獲「地區電台－非英語類節目」獎項。北市觀傳局今表示，這是以台北為主題的節目首度獲得葛蕾西獎肯定。
台北電台指出，葛蕾西獎是1975年女性媒體聯盟（The Alliance for Women in Media）設立的媒體獎項，表彰女性在媒體和娛樂各方面創作及傑出成就，希望藉此促進多元化，加強女性在媒體界的影響力。今年得獎名單已於3月28日公布，得主包含前美國第一夫人蜜雪兒•歐巴馬、妮可•基嫚等。
觀傳局表示，台北電台今年首度以劉馬利主持的節目「台北好國樂」參與「地區電台－非英語類節目」競賽，提送參賽的單元主題為「我們能做」（We can do it），此為響應全國婦女支持日特別製作，邀請11位國內外知名女性作曲家，分享她們如何克服障礙，找到自己的作曲方式，鼓勵女性勇於追求精彩人生道路。
台北電台台長胡紹謙指出，「台北好國樂」是與台北市立國樂團合作製播的節目，製作主持人劉馬利為專業音樂人及媒體人，曾多次入圍廣播金鐘獎，並獲得「非流行音樂節目獎」及「非流行音樂節目主持人獎」殊榮，致力用音樂帶臺灣走入國際。
胡紹謙說，此次獲獎節目「台北好國樂」的「我們能做」單元，用音樂帶領聽眾關注性別議題，展現台北電台社會關懷的精神。劉馬利說，為女性作曲家做更多事情，一直是她的抱負，透過「臺北好國樂』介紹優秀的女性音樂創作者，期待讓更多聽眾認識女性在音樂創作上的努力與成就。
台北電台提到，「台北好國樂」今年更名為「絲竹漫遊」，每周日晚上10點在空中陪伴大家，未來持續以「分享台北、行銷台北」為使命，秉持社會關懷的精神，透過不同節目持續關注性別、族群議題，更多節目訊息請至「聽台北」網路電台收聽或臉書粉專「臺北廣播電臺」查詢。
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