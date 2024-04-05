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近來氣溫起伏過大 彰化縣水稻、芒果染病拉警報

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
南彰化芒果產區的芒果出現白粉病病徵。圖／縣府提供
南彰化芒果產區的芒果出現白粉病病徵。圖／縣府提供

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近期連續高溫陣雨，溫度起伏過大，造成農作染病，影響生長與收成，彰化縣繼荔枝、龍眼開花率偏低，已獲農業部公告為天然災害現金救助地區，最近南彰化水稻也出現零星稻熱病病斑，埔心等芒果產區田間炭疽病、白粉病已開始發生，縣長王惠美呼籲農民積極防治，避免惡化。

由於今年2月間因氣溫冷熱差距大，嚴重影響荔枝、龍眼開花，估計將減少一半收成，果農叫苦連天，彰化縣政府實地勘察後，獲行政院農業部公告全縣為荔枝、龍眼為天然災害現金救助地區。縣府農業處預估今年荔枝及龍眼產量歉收，價格恐怕會因此上漲。

目前也是彰化縣水稻正值分蘗盛期至分蘗終止期，縣府農業處至溪州鄉、竹塘鄉、二林鎮、埔心鄉等地區現勘發現，田間秧砧及本田區都已出現零星稻熱病病斑。農業處指出，稻熱病屬於真菌性病害，據農業專家指出，一期稻稻熱病好發於3月下旬至4月上旬，而隨著氣候變遷影響，一期、二期作病害發生時間會逐漸提早。

農業處表示，彰化縣一期稻種植面積22,582.76公頃，排名全國第二，為有效防治、控管稻熱病發生，並避免農友收益損失，農業處呼籲種植水稻的農友，需把握防治時機，一旦發現秧砧或本田區水稻葉片出現稻熱病病徵，應即刻進行施藥。

此外，近期彰化地區芒果正值花謝著果盛期，再加上氣候高溫乾燥，經縣府農業處至埔心鄉等地區現勘發現，田間炭疽病、白粉病已開始發生。農業處表示，為有效防治、控管芒果病害發生情形，並避免農友收益損失，呼籲種植芒果的農友，需把握防治時機，一旦發現田區出現炭疽病、白粉病危害，應即刻進行施藥，並注意田間清園管理，將落花（果）、落葉去除乾淨。

彰化南彰化水稻秧砧出現稻熱病病徵。圖／縣府提供
彰化南彰化水稻秧砧出現稻熱病病徵。圖／縣府提供
彰化縣政府農業處人員到田間現勘稻熱病。圖／縣府提供
彰化縣政府農業處人員到田間現勘稻熱病。圖／縣府提供
彰化縣政府農業處人員現地勘查芒果病害情形。圖／縣府提供
彰化縣政府農業處人員現地勘查芒果病害情形。圖／縣府提供

稻熱病 荔枝

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