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國5交通量低於預期 高公局宣布取消今天下午高乘載管制
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今天為清明節連續假期第2天，高速公路局指出，截至上午11點國道全線交通量為33.7百萬車公里，預估今日交通量為117百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。考量今天國5交通量較預期為低，且非為北返車流尖峰日，原訂今日下午1至晚間6於國5北向蘇澳、羅東、宜蘭、頭城入口實施高乘載管制交通疏導措施取消。
高公局表示，今天上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹；國1北向內湖至五堵；國3南向鶯歌系統至大溪，其餘路段均能維持行車順暢。
高公局指出，今天上午9點24分於國3南向195公里處發生2輛小客車及1輛大貨車追撞事故，造成後方車流回堵4公里；9點42分於國1南向193.2公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵5公里；10點13分於國1北向166.7公里處發生5輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵6公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
高公局預判，今天下午重點壅塞路段為國1南向彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統等路段，建議西部國道南向用路人儘量於中午12點後出發。
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