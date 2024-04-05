清明連假轉溼答答 北台灣今溼涼 下周恐再跌破20度低溫

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清明連假天氣轉變。中央氣象署預報員張承傳表示，今天受東北季風影響，北部、東北部及花蓮較涼，華南持續有水氣東移，但還不明顯。明起3天受鋒面影響，天氣不穩定，各地都有降雨，尤其周日、下周一水氣更多，各地都有局部短暫陣雨、雷雨。溫度方面，下周二東北季風增強，北部地區周二到周四低溫都在20度以下，高溫約25至27度，日夜溫差大。

張承傳表示，明起3天受鋒面影響，天氣不穩定，各地都有降雨，下周二鋒面離開才會趨緩。今天鋒面來到東部外海，台灣主要受東北季風增強影響，北部、東北部及花蓮地區雲量增多，其他地區為多雲。今天上午華南這邊持續有水氣東移，強度沒特別強，北部、東北部部分地區有降雨。

溫度方面，今天受東北季風影響，北部、東北部及花蓮較涼，白天北部約23、24度，花蓮約26度，台東約29度，中南部31至33度，嘉義以南近山區、河谷局部有36度以上，南北溫差大。

張承傳指出，今天受東北季風影響，北部、東半部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。明天另一波鋒面接近，周日到周一都受影響。明天水氣會更多，北部、東半部持續有短暫陣雨，中部地區也有零星雨，周日、周一水氣又更多，各地都有局部短暫陣雨、雷雨。

他說，周二鋒面離開，東北季風增強，降雨減少，剩中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，周三北部、東半部地區及中部山區有雨，周四東半部地區及北部山區有雨，後期西半部就轉為多雲到晴。

溫度方面，他表示，今北部、東北部偏涼，明天雲量變多，周六至下周一北部約25、26度，周二東北季風增強，周二到周四北部低溫都在20度以下，約18、19度，高溫約25至27度，日夜溫差大。中南部地區溫度變化不大，白天都有30度以上，周二後東北季風增強仍有近30度，低溫約20度左右。