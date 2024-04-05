今年清明與兒童節都4月4日 今天還爽放兒童節有原因

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今年清明節（民族掃墓節）與兒童節都在4月4日，那今天4月5日是休什麼假？據彰化縣政府勞工處指出，依內政部紀念日及節日實施辦法第5條規定，兒童節與清明節同一天時，在前一日放假，但逢周四時，於後一日放假，所以今年兒童節在4月5日放假，也才能銜接爽放4天連假。

其實，清明節不一定就是4月5日，像2018年、2019年、2023年的清明節都是4月5日，而2020年、2021年及今年2024年清明節都落在4月4日，但也有可能是4月6日。

依中央氣象署資料，清明節的日期是依據「清明」這個節氣所在的日期來訂定，節氣時刻的變動是由於一個回歸年（「清明」到下一次「清明」）的平均長度是 365.2422 天，但陽曆年天數都是整數，平年是365天，閏年則為 366天，所以當平年的時候，清明發生的時刻比前 1 年平均約晚了5小時又49分，多了一天的閏年也會使得節氣時間發生改變。不管如何變動，節氣的日期差異只會在3天內。

至於兒童節的由來，是在1991年時，政府認為4月4日兒童節兒童放假，沒大人可照顧，因此將原3月8日婦女節與4月4日兒童節合併在4月4日放假，接著與清明節形成連續假期。

今年清明節落在4月4日剛好與兒童節同一天，同為國定假日要怎麼補休？縣府勞工處指出，依內政部紀念日及節日實施辦法第5條規定，兒童節與民族掃墓節同一日時，於前一日放假，但逢周四時，於後一日放假，故今年兒童節在4月5日放假。這也是政府用心，讓清明節、兒童節銜接周六、周日，可以爽放4天連休，不用再補班。