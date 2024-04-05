快訊

失聯人數再增！花蓮天祥一家5大3小失聯 災變中心統計15人增至23人

MLB／大谷首轟球怎換回？女球迷控道奇來硬的讓她沒得選擇

太魯閣砂卡礑步道再增2亡魂 搜救隊破壞巨石努力保全遺體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今省道壅塞路段一次看 昨東部客運疏運較去年增5.5%

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今返鄉及出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路、主要省道幹道及觀光景點聯外道路等路段。本報資料照片
今返鄉及出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路、主要省道幹道及觀光景點聯外道路等路段。本報資料照片

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

今天是清明節連假第2日，交通部公路局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，昨天西部國道客運疏運人數較去年同期增加3.2%，東部也增5.5%。今返鄉及出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路、主要省道幹道及觀光景點聯外道路等路段。

公路局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含北部台61線鳳鼻尾路段、中部台61線中彰大橋路段、南部台1線枋寮路段等。為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛5603班次，疏運10萬8903人，疏運人數較去年同期增加3.2%；東部國道客運路線共計行駛1519班次，疏運2萬9755人，疏運人數較去年同期增5.5%。

公路局指出，今返鄉及出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，如北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道；中部台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台86線接國1仁德系統及接國3關廟交流道、台88線五甲至鳳山路段。

主要省道幹道，如台9線南迴公路、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段。觀光景點聯外道路，如北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段，中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段，南部台26線墾丁路段，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況。

國道客運 觀光景點 車潮

延伸閱讀

台鐵清明連假東部運能增12.9％ 加開列車運送救災物資

影／清明連假第一天...濃霧致返鄉交通大亂 金門加開專船疏運

強震釀蘇花路廊中斷！新臺馬輪明加入蘇澳－花蓮疏運 可載運旅客及車輛

影／花蓮地震交通中斷…屏東台1線車流量創新高 警全力疏導

相關新聞

今年清明與兒童節都4月4日 今天還爽放兒童節有原因

今年清明節（民族掃墓節）與兒童節都在4月4日，那今天4月5日是休什麼假？據彰化縣政府勞工處指出，依內政部紀念日及節日實施...

國5昨車潮僅平日1.1倍 今上午國道7大路段易壅塞

今天為清明節連續假期第2天，昨天全日交通量為123.1百萬車公里，為平日年平均1.3倍，國5交通量為2.8百萬車公里，為...

3月台灣氣候重點回顧 氣象署：冷暖交替 雨量偏少

2024年3月台灣氣候重點回顧。中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，氣溫冷暖交替，日夜溫差大，雨量偏少。

北東有雨降溫 收假日天氣最差、慎防強風大雨

今天是清明連續假期第2天，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，持續受到東北季風影響，配合...

紀錄片《瓊．拜雅：三重人格》 民謠天后自揭8歲起不為人知的傷痛

美國民謠天后瓊．拜雅（Joan Baez）「多娜多娜」（Donna Donna）等名曲傳唱至今，溫柔反戰形象也深植人心。但她在近日將上映的紀錄片《瓊．拜雅：三重人格》自揭長年受情緒障礙、恐慌症、焦慮症所苦，原因甚至遠早於與諾貝爾文學獎得主、傳奇歌手巴布．狄倫（Bob Dylan）的無緣戀，讓歌迷震駭不已。

LINE免費貼圖3款來了！遇富朋友、股票大賺必用「賺爛」、「快用錢錢糟蹋我」

聯合新聞網《科技玩家》4月第1波限時LINE免費貼圖來囉！此次3款都相當值得下載，像是「LINE購物直播 × 吃貨恐龍」、「LINE購物 × 小狐狸亂亂」，擁有富朋友者或是股票大賺者，可大方狂用「金錢語錄」，像是「賺爛」、「錢錢Sorry」、「啟動魔法小卡」、「快用錢錢糟蹋我」等貼圖，相當有趣，讀者可別錯過囉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。