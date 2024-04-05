今省道壅塞路段一次看 昨東部客運疏運較去年增5.5%

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今天是清明節連假第2日，交通部公路局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，昨天西部國道客運疏運人數較去年同期增加3.2%，東部也增5.5%。今返鄉及出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路、主要省道幹道及觀光景點聯外道路等路段。

公路局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含北部台61線鳳鼻尾路段、中部台61線中彰大橋路段、南部台1線枋寮路段等。為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛5603班次，疏運10萬8903人，疏運人數較去年同期增加3.2%；東部國道客運路線共計行駛1519班次，疏運2萬9755人，疏運人數較去年同期增5.5%。

公路局指出，今返鄉及出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，如北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道；中部台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台86線接國1仁德系統及接國3關廟交流道、台88線五甲至鳳山路段。

主要省道幹道，如台9線南迴公路、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段。觀光景點聯外道路，如北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段，中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段，南部台26線墾丁路段，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況。